SOL LEVANTE TRAMA FILM – Sol Levante, in lingua originale intitolato Rising Sun, è un film del 1993 con protagonista Sean Connery.

La pellicola è stata diretta da Philip Kaufman ed è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton.

Sol Levante va in onda domenica 23 giugno 2019 in prima serata su Rai 3. Vediamo di cosa parla la trama.

Sol levante trama film | Di cosa parla?

Siamo a Los Angeles e durante una festa in uno dei grattacieli nel centro della città viene ritrovato il cadavere di una donna. A investigare sul caso vengono chiamati all’appello Webster Smith e Tom Graham, affiancati dal capitano John Connor, un uomo esperto in rapporti con i giapponesi.

Il sospettato dell’omicidio è Eddie Sakamura, registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’edificio. Sakamura muore durante un inseguimento della polizia e con la sua morte il caso sembra essersi chiuso, ma non è così perché ben presto si scoprirà che le immagini della telecamera sono state manomesse e qualcuno ha cercato d’incastrare Sakamura.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Sol Levante

Eddie in realtà non è morto, ma ha dovuto fingere la dipartita per poter collaborare con la polizia. Sarà lui infatti a fornire ai detective il disco originale con la registrazione ufficiale. La ragazza era ancora viva all’atto della registrazione, aveva appena avuto un rapporto sessuale con il Senatore John Morton ma in seguito è stata strangolata da una terza persona.

Chi avrà ucciso la ragazza, allora?

Sol levante trama film | Il libro

L’omonimo romanzo è stato pubblicato nel 1992 e scritto da Michael Crichton. A differenza del romanzo, il film smussa la parte relativa all’invasione commerciale nipponica negli Stati Uniti ed evidenzia alcune tradizioni orientali.

Un’altra differenza riguarda Webster, che nel romanzo si chiama Peter, così come l’informatica Asakuma diventa Jingo mentre nel romanzo si chiama Theresa.

