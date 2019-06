SOL LEVANTE FILM – Sol Levante è un film del 1993 diretto da Philip Kaufman, regista conosciuto per il film candidato agli Oscar intitolato Uomini veri.

Sol Levante è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton, pubblicato nel 1992.

Il film vanta di un ricco cast, a partite dal protagonista interpretato da Sean Connery.

Di cosa parla Sol Levante? E qual è il suo cast? E dove vederlo in streaming?

Sol Levante film | Trama

Il tenente Web Smith è un agente di collegamento del dipartimento di Polizia di Los Angeles che viene contattato per investigare sulla morte di una giovane donna.

Il cadavere è stato rinvenuto in una sala del consiglio di un importante corporation giapponese in un edificio nel cuore di Los Angeles.

Il caso si movimenta quando Smith viene contattato dal Capitan John Connor che prende in mano le redini del caso. Connor è un personaggio oscuro, introspettivo, alcuni dicono che segua l’influenza giapponese, ma Smith decide di seguire le sue direttive e si renderà conto, durante l’indagine, che le apparenze possono ingannare.

La trama nel dettaglio di Sol Levante

Sol Levante film | Cast

Chi fa parte del cast di Sol Levante? Abbiamo Sean Connery, volto amatissimo del cinema per aver interpretato James Bond, che in Sol Levante interpreta il misterioso John Connor.

Al suo fianco, Wesley Snipes interpreta Web Smith. Snipes ha debuttato al cinema con Una bionda per i Wildcats ed è conosciuto anche per altri film come Scarro al re nero, L’arte della guerra, Incontriamoci a Las Vegas.

Nel cast vediamo anche Harvey Keitel nelle vesti di Tom Graham, Cary-Hiroyuki Tagawa che interpreta Eddie Sakamura, Kevin Anderson che interpreta Bob Richmond, Mako è Yoshida-san e Ray Wise interpreta il Senatore John Morton.

E ancora abbiamo Eleanor Clift, Tylyn John, Tonyra Ganios, Stan Egi, Tom Dahlgren, Steven C. Clemons, Pat Choate, Michael Chapman, James Oliver Bullock, Steve Buscemi, Dan Butler, Tia Carrere, Peter Crombie, Amy Hill, Michael Kinsley, Sam Lloyd, Clyde Kusatsu, Nelson Mashita, Joey Miyashima, Toshishiro Obata, Alexandra Powers, Clarence Page, Tatjana Patitz, Lauren Robinson, Tamara Tunie, Daniel von Bargen e Stan Shaw.

Sol Levante film | Streaming

Dove vedere Sol Levante? Il film va in onda domenica 23 giugno 2019 in prima serata su Rai 3. Il terzo canale della Rai è disponibile in chiaro al tasto 3 del digitale terrestre e al tasto 503 per la versione HD.

Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo utilizzando smartphone, tablet e pc collegandosi a RaiPlay, la piattaforma che permette di usufruire gratuitamente dei contenuti Rai tramite registrazione.