Austria Germania Under 21 streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita dell'Europeo U21 2019

AUSTRIA GERMANIA STREAMING TV – Stasera, domenica 23 giugno 2019, alle ore 21:00 La Austria Under 21 affronta i pari età della Germania.

Dopo il 6-1 inflitto alla Serbia, la Germania è ormai a un passo dalla qualificazione in semifinale per questo Europeo 2019. I tedeschi dovranno vedersela con l’Austria, in corsa per un passaggio di turno anche se la sfida sarà molto difficile.

Ma dove vedere Austria Germania Under 21 in tv e diretta streaming? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Austria Germania Under 21 streaming tv: dove vedere la partita in diretta tv | Europeo U21 2019

La sfida tra Austria e Germania sarà trasmessa in diretta tv in chiaro (quindi gratis) in prima serata su Rai 2. Il canale è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 502 per la versione HD. Calcio d’inizio alle ore 21:00.

Dove vedere Austria Germania in live streaming | Europeo U21 2019

Chi non è in casa questa sera ma non vuole perdersi la partita dell’Europeo U21, potrà anche seguirla in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione e-mail o via social, RaiPlay.

Austria Germania streaming live | Le probabili formazioni | Chi gioca stasera?

Chi gioca stasera? Ecco le probabili formazioni della sfida dell’Europeo Under 21 tra Austria e Germania in programma oggi alle ore 21:

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Ingolitsch, Danso, Posch, Friedl; Ljubic, Lienhart; Horvath, Schlager, Honsak; Kvasina. C.T. Gregoritsch

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Klostermann, Baumgartl, Tah, Henrichs; Dahoud, Amiri, M. Eggstein; Oztunali, Waldschmidt, Richter. C.T. Kuntz

ARBITRO: Treimanis (Lituania)