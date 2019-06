🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv All Together Now Canale 5 | Finale | Michelle Hunziker | Chi vince

STASERA IN TV ALL TOGETHER NOW CANALE 5 – Questa sera, giovedì 20 giugno 2019, va in onda l’ultima puntata di All Together Now.

Il programma è condotto da Michelle Hunziker e J-Ax e ha visto per cinque puntate salire sul palco diversi concorrenti: tra questi, soltanto in 12 hanno ottenuto il consenso della giuria e due tra loro persino con voto unanime.

I finalisti di All Together Now

Cosa succederà in quest’ultima serata? Quali sono i finalisti della prima edizione del programma? E gli ospiti attesi da Michelle? Vediamolo insieme.

Stasera in tv All Together Now Canale 5 | Finalisti

Dodici sono i finalisti attesi sul palcoscenico questa sera. Si tratta di Federica Bensi, Daria Biancardi, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Gregorio Rega, Martina Maggi e Alessandra Procacci.

Le loro esibizioni potrebbero unirsi a delle voci iconiche della musica italiana, perché ospiti della serata saranno Nek, Ron, Renato Zero, Al Bano e Ivana Canovic.

Tutte le anticipazioni della finale di All Together Now

Per la finale torneranno come ospiti anche Gabriele Cirilli, Youma Diakite e Ariadna Romero.

Chi vincerà? In palio c’è un montepremi di 50 mila euro, un gruzzoletto che potrebbe far comodo a tutti per realizzare il proprio sogno.

All Together Now è partito a maggio ed è già in via di conclusione. Chi porterà a casa il montepremi e il titolo di campione di questa prima edizione? Che sia Dennis Fantina, il primo vincitore di Saranno Famosi divenuto poi Amici di Maria De Filippi?

Non ci resta che aspettare le 21:25 e sintonizzarci su Canale 5 per l’ultima puntata di All Together Now.

Tutti gli ospiti della finale di All Together Now

