Spread oggi 19 giugno 2019 | Spread tempo reale | Btp | Borsa

Di seguito i valori dello spread oggi, mercoledì 19 giugno 2019

– ore 11.00: 243.5

– ore 10.30: 243.7

– ore 10.00: 243.7

– ore 09.30: 242.1

– ore 09.01: 242.8

Spread oggi 19 giugno 2019 – Negli ultimi giorni lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso sotto i 260 punti base. Martedì 17 giugno il differenziale ha chiuso a 242 punti e anche oggi oscilla intorno a quel livello.

In queste settimane il valore dello spread è sotto i riflettori in particolare per il braccio di ferro in atto tra il Governo italiano e la Commissione pubblica sulla politica economica di Roma.

Al centro della prossima manovra di bilancio c’è soprattutto la flat tax, sostenuta con forza dalla Lega ma osteggiata da Bruxelles.

Nonostante la tensione, peraltro, negli ultimi giorni il differenziale è rimasto su livelli non allarmanti.

A raffreddare lo spread sono anche le parole pronunciate ieri dal presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, che ha aperto alla possibilità di nuovi stimoli all’economia europea (criticato dal presidente Usa Trump).

Cos’è lo spread Btp-Bund