Italia Polonia streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita dell’Europeo Under 21 2019

ITALIA POLONIA STREAMING TV – Stasera, mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 21 l’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio affronta i pari età della Polonia, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21 2019 che si disputa nel nostro Paese.

LA NOSTRA DIRETTA DI ITALIA POLONIA

Partita a cui gli azzurrini arrivano in piena fiducia dopo la bella vittoria nella gara d’esordio contro la Spagna; stesso morale per i polacchi capaci di superare il Belgio. Si gioca allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Chi avrà la meglio?

Dove vedere Italia Polonia in tv e in live streaming? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’EUROPEO UNDER 21 2019

Italia Polonia streaming live: dove vedere la partita in diretta tv | Europeo Under 21 2019

La sfida tra gli azzurrini di Di Biagio e i polacchi sarà trasmessa in diretta tv in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 – in HD – del vostro telecomando).

Previsto un ampio pre e post partita con ospiti, interviste e tanto altro.

Calcio d’inizio alle ore 21.

I CONVOCATI DI GIGI DI BIAGIO PER L’EUROPEO

Dove vedere Italia Polonia in live streaming | Europeo Under 21 2019

La partita degli azzurrini U21 sarà tramessa anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social network, RaiPlay.it.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite dell’Europeo Under 21, come Italia Polonia, in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO DELL’EUROPEO UNDER 21 2019

Italia Polonia streaming live | Le probabili formazioni | Chi gioca stasera?

Per la sfida contro la Polonia Gigi Di Biagio ha in mente qualche cambio: spazio dal 1 minuto ad Orsolini, Cutrone e Bastoni‬ (inizialmente in panchina nel match d’esordio contro la Spagna). L’esterno del Bologna dovrebbe esser preferito a Zaniolo, l’attaccante a Kean e il difensore a Bonifazi. Dubbi anche sulle fasce: Pezzella e Adjapong insidiano Dimarco e Calabresi. Ecco le probabili formazioni di Italia e Polonia:

ITALIA U21 (4-3-3): Meret; Calabresi; G. Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.

A disposizione: Audero, Montipò, Adjapong, Bonifazi, Romagna, Pezzella, Locatelli, Tonali, Murgia, F. Bonazzoli Kean.

All.: Luigi Di Biagio

POLONIA U21 (4-3-3): Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski.

A disposizione: Lis, Loska, Gumny, Bochniewicz, Jonczy, Piotrowski, Placheta, Jozwiak, Wdowiak, Buksa, Swiderski, Tomczyk.

All.: Czeslaw Michniewicz

EUROPEO UNDER 21 2019, I GIRONI

Italia Polonia streaming live | Le parole di Gigi Di Biagio | Europeo Under 21 2019

Il ct della Nazionale Under 21 Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Polonia. Queste le sue parole: “Stiamo rivivendo un entusiasmo che non si sentiva da Italia ’90, dobbiamo sfruttarlo, perché ora il pericolo è sentirci troppo bravi: non vincere domani complicherebbe le cose”.

Noi “picchiatori”? Che caduta di stile. Contro la Spagna è stata una partita normalissima in cui loro cadevano senza esser sfiorati, due anni fa quando contro di loro giocammo un tempo in dieci non ricordo avessero parlato di arbitri”.

“Totti? A Roma sembrano volersi far del male, dopo De Rossi anche Francesco, non capisco perché. Ho sentito Totti negli ultimi mesi, lo vedevo coinvolto, attivo nella società, non so cosa sia successo dopo, ma è un peccato”.

“La Polonia? Sarà una gara totalmente diversa, scorbutica, si sanno difendere e sanno ripartire molto bene, quando sembrano in difficoltà sanno uscire e colpire. Dovremo fare la differenza con l’intensità nel prenderci la palla e nell’attaccare. Ma potremmo fare un bel passo in avanti”.

Italia Polonia streaming live | Il calendario degli azzurrini all’Europeo Under 21

Ecco il calendario dell’Italia agli Europei Under 21:

Fase a gironi, 1 giornata

Domenica 16 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Spagna 3-1

Fase a gironi, 2 giornata

Mercoledì 19 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Polonia

Fase a gironi, 3 giornata

Sabato 22 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 21.00 – Girone A: Belgio-ITALIA

Italia Polonia streaming live | Statistiche e precedenti

Di seguito alcune statistiche e i precedenti sulla sfida di stasera tra Italia e Polonia U21:

PRECEDENTI

L’Italia non ha mai perso in quattro sfide ufficiali a livello Under 21 contro la Polonia, anche se questo sarà il primo confronto nella fase finale del torneo. Le squadre si sono affrontate per l’ultima volta agli spareggi per l’edizione 2002, con un 5-2 per gli azzurrini a Varsavia e uno 0-0 a Reggio Calabria.

Le due nazioni hanno pareggiato due volte 1-1 nelle qualificazioni per il torneo del 1998, ma nessuna ha raggiunto la fase finale in Romania.

A marzo 2018, al turno elite del Campionato Europeo Under 19, l’Italia ha battuto la Polonia 4-3.

La Polonia partecipa alla fase finale per la seconda volta. Due anni fa, da nazione ospitante, è arrivata quarta nel Gruppo A dietro Inghilterra, Slovacchia e Svezia con un punto in tre partite.

Entrambe le squadre hanno vinto alla prima giornata dell’Europeo Under 21: l’Italia ha battuto la Spagna 3-1, mentre la Polonia ha centrato la prima vittoria assoluta alla fase finale superando il Belgio per 3-2.