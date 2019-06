🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 18 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Italia-Brasile | La scuola più bella del mondo | Transformers | Love is all you need

ASCOLTI TV 18 GIUGNO 2019 – MARTEDÌ – Una serata ricca di programmi per tutti i gusti quella di ieri martedì 18 giugno 2019. Grande attesa per la prima storica partita di calcio femminile trasmessa in diretta in prima serata su Rai 1.

La tv di Stato ha infatti deciso di “premiare” le ragazze azzurre attualmente impegnate nel Mondiale in Francia, con una prima serata storica su Rai 1 e la diretta di Italia-Brasile. Canale 5 rispondeva con la commedia con Christian De Sica e Rocco Papaleo La scuola più bella del mondo.

Altri due film su Rai 2 e Italia 1: rispettivamente Love is all you need e Transformers. Ecco gli ascolti completi di ieri.

Ascolti tv | 18 giugno 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

A vincere la serata degli ascolti è Rai 1 con la diretta di Italia-Brasile, gara valida per i gironi del Mondiale di calcio femminile. Le azzurre, già qualificate agli ottavi, hanno ottenuto il primo posto nel girone nonostante la sconfitta per 1-0. Ottimo risultato per Rai 1 che trasmetteva per la prima volta nella storia una partita di calcio femminile: 6.525.000 spettatori pari al 29,3% di share.

Su Canale 5 la commedia diretta da Luca Miniero La scuola più bella del mondo ha intrattenuto 2.213.000 spettatori pari al 10,3% di share. Su Rai 2 il film Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori con il 6,9% di share.

Su Italia 1 un cult del genere fantasy come Transformers del 2007 è stato scelto da 1.036.000 spettatori (5,5%). Su Rai 3 l’approfondimento #Cartabianca di Bianca Berlinguer ha tenuto davanti al video 888.000 spettatori pari ad uno share del 4,7%.

Su Rete 4 Freedom – Oltre il Confine di Giacobbo ha totalizzato un ascolto medio di 1.049.000 spettatori con il 5,5% di share. Su La 7 lo Speciale L’Aria che Tira ha intrattenuto 831.000 spettatori con uno share del 4,4%. Su TV 8 il film Piedipiatti ha totalizzato l’1,4% con 307.000 spettatori.

Ascolti tv | 18 giugno 2019 | Martedì | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

In Access prime time Canale 5 con il classico appuntamento con Paperissima Sprint registra una media di 2.693.000 spettatori pari ad uno share del 12,7%. Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post ha totalizzato il 3,4% con 758.000 spettatori. Su Italia 1 la serie CSI ha intrattenuto 1.027.000 spettatori con il 5%.

Su Rai 3 Che ci Faccio Qui ha interessato 1.067.000 spettatori pari al 5,5% mentre a seguire la storica soap Un Posto al Sole totalizza 1.513.000 (7%). Su Rete 4 l’approfondimento di Stasera Italia ha tenuto davanti al video 817.000 individui (4,1%) nella prima parte e 950.000 (4,3%) nella seconda, mentre su La 7 Otto e Mezzo di Lillli Gruber è stato seguito da 1.367.000 spettatori (6,4%). Infine su TV8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha intrattenuto 180.000 spettatori con l’1,6% di share.