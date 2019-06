Libra | Criptovaluta Facebook | Moneta elettronica Facebook

LIBRA CRIPTOVALUTA FACEBOOK – Facebook è pronta al lancio di una sua moneta elettronica, una sua criptovaluta globale con costi di transazione minimi, che dovrebbe avvenire nel 2020. A darne notizia è stata l’agenzia Bloomberg, secondo cui già trenta aziende globali avrebbero aderito al progetto, da Visa a Mastercard, da Paypal a Uber fino a Vodafone. Altri 70 nomi saliranno a bordo in futuro.

Libra | Come funzionerà la criptovaluta globale Facebook

Come spiegato da Repubblica ogni membro del consorzio dovrebbe avere diritto di voto sulle decisioni sostanziali che riguarderanno la rete di criptovaluta e per aderirvi le imprese dovrebbero investire almeno 10 milioni di dollari. Il social network di Mark Zuckerberg non prevede di mantenere un ruolo di leadership già dall’inizio del prossimo anno.

Il resto accadrà direttamente sul social e i canali di comunicazione annessi. Per questo Facebook ha creato anche una sussidiaria, Calibra, che offrirà portafogli digitali per conservare, inviare e spendere le libre. Calibra sarà strettamente connessa alle piattaforme Messenger e Whatsapp, di proprietà di Facebook, che vantano una platea di oltre un miliardo di utenti.

Anche Iliad sarà trai fondatori insieme a Facebook dell’Associazione Libra. L’Associazione “sarà responsabile di facilitare lo sviluppo della Libra Blockchain e della gestione della Libra Reserve” spiega una nota.

Zuckerberg: “Facile inviare e ricevere soldi”

In un lungo post su Facebook il fondatore di Facebook Zuckerberg ha fatto sapere: con Libra “aspiriamo a rendere facile per tutti inviare e ricevere soldi proprio come si usano le nostre app per condividere istantaneamente messaggi e foto”. Zuckerberg spiega inoltre come il “denaro mobile” aumenta la sicurezza e “questo è particolarmente importante per le persone che non hanno accesso alle banche tradizionali”: “ci sono circa un miliardo di persone che non hanno un conto in banca ma hanno un cellulare”.