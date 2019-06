24 Ore Le Mans 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere la gara automobilistica

24 ORE LE MANS 2019 STREAMING TV – Sabato 15 giugno 2019 alle ore 15 prende il via la 24 Ore di Le Mans 2019, ultimo atto della Super Stagione del WEC. Saranno 62 e non 60 gli equipaggi al via, divisi nelle canoniche quattro categorie.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA 24 ORE DI LE MANS 2019

Dove vedere la 24 Ore di Le Mans 2019 in tv? E in live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

24 Ore Le Mans 2019 streaming live: dove vedere la gara in tv

La 24 Ore di Le Mans verrà trasmessa in diretta tv dal canale satellitare (quindi a pagamento) Eurosport 1. Canale presente su Sky (canale 210).

La corsa sarà seguita in tutti i suoi dettagli con telecronaca in diretta.

IL PROGRAMMA COMPLETO

24 Ore Le Mans 2019 diretta streaming

L’evento sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma EurosportPlayer. Piattaforma a pagamento che permette di seguire la programmazione dei canali Eurosport in live streaming da pc, tablet e smartphone.

24 Ore Le Mans 2019 streaming live | I piloti

Nella prima categoria (LMP1) la Toyota va in caccia del bis. Un obiettivo comune a Fernando Alonso che, insieme allo svizzero Sebastien Buemi e al giapponese Kazuki Nakajima, che vuole regalarsi una grande gioia ed un altro successo prestigioso.

Gli italiani in gara? Eccoli: Paolo Ruberti con il team Bykolles in LMP1; Roberto Lacorte in LMP2, con Cetilar Villorba Corse; in GTE Pro, le Ferrari 488 GTE di AF Corse, la 51 di Alessandro Pier Guidi, con James Calado e Daniel Serra, la 71 di Davide Rigon con Sam Bird e Miguel Molina, Gianmaria Bruni con Porsche 911 RSR numero 91, in equipaggio con Richard Lietz e Frederic Makowiecki; in GTE Am Giancarlo Fisichella gareggerà sulla 488 GTE numero 54 di Spirit of Race insieme a Francesco Castellacci e a Thomas Flohr.

Kessel Racing potrà contare su Claudio Schiavoni su 488 GTE numero 60 e su Manuela Gostner sulla numero 82, nell’equipaggio completato da Rahel Frey e Michelle Gatting. Louis Prette sarà con Proton Competition su 911 RSR, mentre il team Dempsey Proton, su Porsche 911 RSR avrà al volante Matteo Cairoli, Giorgio Roda e Satoshi Hoshino.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SPORT