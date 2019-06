BALLATA PER GENOVA STREAMING – La Ballata per Genova è un evento di beneficenza che va in onda in prima serata su Rai 1 venerdì 14 giugno 2019. La diretta avviene da piazzale Kennedy (nel cuore della città genovese). L’evento vuole dimostrare solidarietà alla città colpita dal tragico incidente del 14 agosto 2018, quando crollò il ponte Morandi.

La serata vedrà riuniti sul palcoscenico tantissimi cantanti della musica italiana come Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De André, Raf, Umberto Tozzi, The Kolors, Elodie, Arisa, Piero Cassano con Vittorio De Scalzi e Franco Gatti. E poi ci saranno anche altri artisti come l’attrice Anna Mazzamauro e esponenti del mondo del calcio come Roberto Mancini e Roberto Pruzzo.

Tutti gli ospiti della Ballata per Genova

A condurre Ballata per Genova saranno cinque volti amati dal pubblico della Rai: in prima linea Amadeus, seguito da Antonella Clerici, Lorella Cuccarini e Luca e Paolo.

Ma dove vedere in diretta tv e streaming la Ballata per Genova? E dove seguire in radio? Ve lo diciamo noi.

Tutto quello c’è da sapere sulla Ballata per Genova

Ballata per Genova streaming | Dove vedere in tv

Ballata per Genova è un evento trasmesso in diretta televisiva su Rai 1, il canale ammiraglio della Rai che trovate senza difficoltà alcuna sul primo tasto del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Inoltre, chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky, può trovare Rai 1 al tasto 101 del decoder.

Ballata per Genova streaming | Dove vedere in diretta | Radio

Chi invece vuole seguire la Ballata per Genova in diretta streaming tramite smartphone, tablet e pc può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione dell’utente i propri contenuti in modo del tutto gratuito. Quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e poi selezionare il programma di vostro interesse.

La scaletta della Ballata per Genova

Chi invece questa sera ha da fare ma vuole recuperare in un secondo momento la Ballata per Genova, può farlo grazie alla funzione on demand di RaiPlay che mette a vostra disposizione i programmi già andati in onda.

Chi invece vuole seguire l’evento tramite Radio può farlo grazie al supporto di Rai Radio 1.

Ballata per Genova vi aspetta alle ore 21:20 su Rai 1 venerdì 14 giugno 2019.