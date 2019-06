Assistente lega affitto Bruxelles – Jessica Polo, consigliera comunale di 26 anni della Lega Minerbe è diventata assistente di Paolo Borchia, 39 anni, veronese, eletto deputato europeo.

Lega scaricata da Orban, M5s senza alleati: ecco con chi staranno in Europa i partiti italiani

Un salto di carriera che ha portato la giovane a Bruxelles per svolgere il suo nuovo lavoro e che l’ha posta davanti a un piccolo problema: trovare casa.

Polo, come fanno tutti i “fuori sede”, ha iniziato la sua ricerca per un’abitazione in cui trasferirsi e per prima cosa ha deciso di rivolgersi ai numerosi connazionali che vivono a Bruxelles.

Ma le cose non sono andate come si aspettava. La leghista infatti ha ricevuto un categorico No alla richiesta di affittare una stanza per per motivi politici.

“Mi spiace”, ha commentato la giovane al giornale locale L’Arena, “mi ero rivolta ad affittacamere italiani, scrivendo nella nostra lingua. Vorrà dire che mi rivolgerò a non italiani, ora…”.

Ma cosa è successo di preciso?

Jessica Polo, come da lei stessa raccontato, si era messa alla ricerca di una stanza da affittare. Dopo aver selezionato le offerte più interessanti ha iniziato a contattare gli inserzionisti italiani residenti a Bruxelles, ma da uno di loro ha ricevuto una risposta che non si aspettava.

“Mi dispiace, ma la casa è una casa di sinistra dove le opinioni politiche contano molto”, gli ha risposto un affittacamere italiano di Bruxelles.

Un rifiuto che ha spiazzato la leghista, che da quel momento ha deciso di cambiare strategia nella ricerca di una stanza: basta con gli annunci di connazionali.

Il nuovo gruppo sovranista di Salvini e Le Pen all’Europarlamento si chiamerà Identità e democrazia