24 Ore Le Mans 2019 programma | Calendario | Orari | Dirette tv e live streaming

24 ORE LE MANS 2019 PROGRAMMA – Ci siamo: sabato 15 giugno 2019 alle ore 15 prenderà il via la 24 Ore di Le Mans, round finale della Super Stagione del WEC. Sessantadue gli equipaggi al via, divisi nelle canoniche quattro categorie: LMP1 (8 squadre iscritte), LMP2 (20 squadre iscritte, la più numerosa), la classe GTE Pro (17 squadre presenti) e la classe GTE Am (17 squadre presenti).

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA 24 ORE DI LE MANS 2019

Ma qual è il programma completo della 24 Ore di Le Mans? Di seguito tutte le informazioni:

Mercoledì 12 giugno 2019

Ore 16.00 – Prove Libere 1 (diretta tv Eurosport 1 dalle ore 16,45; diretta streaming su EurosportPlayer)

Ore 22.00 – Qualifiche 1 (diretta tv Eurosport 1 dalle ore 22,55; diretta streaming su EurosportPlayer)

Giovedì 13 giugno 2019

Ore 19.00 – Qualifiche 2 (diretta tv Eurosport 1; diretta streaming su EurosportPlayer)

Ore 22.00 – Qualifiche 3 (diretta tv Eurosport 1; diretta streaming su EurosportPlayer)

Sabato 15 giugno 2019

Ore 9.00 – Warm-Up (diretta tv Eurosport 1; diretta streaming su EurosportPlayer)

Ore 15.00 – GARA (diretta tv Eurosport 1; diretta streaming su EurosportPlayer)

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SPORT

24 Ore Le Mans 2019 programma | I favoriti per la vittoria finale

Tutte le attenzioni saranno per la prima categoria (LMP1) dove la Toyota va in caccia del bis. Un obiettivo comune a Fernando Alonso che, insieme allo svizzero Sebastien Buemi e al giapponese Kazuki Nakajima, vuole regalarsi una grande gioia ed un altro successo prestigioso. Possibile una lotta interna, vista la poca concorrenza (sulla carta) delle altre squadre in gara. Chi avrà la meglio?