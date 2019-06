Live non è la d’Urso streaming 12 giugno | Dove vedere in tv | Canale 5

LIVE NON È LA D’URSO STREAMING 12 GIUGNO – Questa sera, mercoledì 12 giugno 2019, va in onda in diretta su Canale 5 una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso ogni mercoledì sera. Visto il grande successo di pubblico registrato nel corso delle settimane, Mediaset ha deciso di prolungare la durata del programma, che dovrebbe andare avanti fino al 3 luglio.

Live non è la d’Urso streaming 12 giugno | Pamela Prati

La scorsa settimana la trasmissione di Barbara d’Urso ha registrato un picco di ascolti clamoroso, grazie alla tanto attesa intervista a Pamela Perricciolo, la ex manager di Pamela Prati, che molti reputano essere dietro le tante truffe e finti profili che caratterizzano il caso di gossip di cui tutti parlano.

Anche nella puntata di stasera 12 giugno 2019 si continuerà a parlare del caso di gossip dell’anno: in studio stasera infatti ci sarà Pamela Prati. Potrebbe esserci anche Eliana Michelazzo, per nuove avvincenti rivelazioni sul caso dell’anno. Com’è nato tutto questo? Chi c’è dietro? Chi sono in realtà Mark Caltagirone e Simone Coppi? Stasera potremmo saperne qualcosa di più.

Ma non solo. In studio a Live non è la d’Urso anche due dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del grande fratello, che si è conclusa lunedì 10 giugno con la vittoria di Martina Nasoni. In studio a Live stasera Francesca De André e Gennaro Lillio.

I due, dopo una fase iniziale di titubanza, sono diventati una coppia del Gf 2019, dopo che Francesca ha lasciato il suo ex Giorgio Tambellini che l’aveva più volte tradita durante la permanenza della ragazza all’interno della casa.

Da qui poi il legame con il bel Gennaro, portato alla luce del sole nelle ultime settimane con baci ed effusioni a favore di telecamere. Il loro amore durerà anche una volta finito il reality? Anche di questo si parlerà stasera a Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 in diretta su Canale 5. Gennaro e Francesca dovranno affrontare i giudizi degli “sferati” e il pubblico da casa esprimerà il suo live sentiment votando attraverso la app di Mediaset Play.

Ma dove vedere Live non è la d’Urso in diretta tv e in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Live non è la D’Urso streaming 12 giugno | Dove vedere in tv

Live non è la D’Urso è l’appuntamento settimanale del mercoledì di casa Mediaset. Una trasmissione che da marzo ha avuto un grande successo di pubblico, tanto che si è deciso di prolungarlo fino a i primi di luglio. Dove guardare Live? Su Canale 5, ovviamente. Live Non è la d’Urso è visibile al tasto 5 del telecomando, o anche al tasto 505 per la versione in HD.

In più, se avete un abbonamento a Sky, trovate Canale 5 al tasto 105 del decoder.

Live non è la D’Urso streaming 12 giugno | Dove vedere in diretta streaming

Chi vuole seguire in diretta streaming Live non è la D’Urso, può farlo tramite MediasetPlay che funziona via tablet, pc e smartphone. MediasetPlay è una piattaforma che mette a disposizione dell’utente i contenuti di Mediaset e in modo del tutto gratuito.

In più, se questa sera avete da fare e non potete guardare la tredicesima puntata di Live in diretta, potete sempre recuperarla il giorno dopo grazie alla funzione on demand.

Live Non è la D’Urso vi aspetta questa sera, mercoledì 12 giugno 2019, in prima serata (21:20) su Canale 5.