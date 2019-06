Live Non è la d’Urso Pamela Prati 12 giugno | Stasera | Ospiti | Anticipazioni | Eliana Michelazzo | Francesca de André

LIVE NON È LA D’URSO PAMELA PRATI 12 GIUGNO – Stasera mercoledì 12 giugno 2019 va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, la trasmissione di Barbara d’Urso che sta raccogliendo grandi risultati in termini di ascolti. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Torna in studio da Barbara d’Urso Pamela Prati, l’ex soubrette al centro del caso di gossip dell’anno. La Prati racconterà la sua verità sul caso del finto Mark Caltagirone, e del suo matrimonio poi annullato.

Ne sentiremo, dunque, anche oggi delle belle. Ospite di questa puntata di Live anche Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati, che ha raccontato di essere stata sposata per dieci anni con un uomo (Simone Coppi) che in realtà non esiste.

La scorsa settimana in studio c’era stata Pamela Perricciolo, l’altra manager di Pamela Prati, che molti considerano la mente dietro a tutte queste truffe che hanno toccato molti vip.

Il Pratiful, come in tanti sui social lo hanno ribattezzato, è ancora lontano dalla conclusione e Barbara d’Urso ogni settimana ci regala nuove perle. Intanto infatti Mediaset, visto il successo di ascolti, ha deciso di prolungare la messa in onda di Live Non è la d’Urso fino ai primi di luglio.

In studio ci saranno anche Francesca de André e Gennaro Lillio, due ex concorrenti del Grande Fratello 2019 che si è concluso lo scorso lunedì. Tra i due è scoppiata la passione, dopo aver superato alcune difficoltà per via del fatto che Francesca aveva una relazione con Giorgio, poi conclusa dopo i tradimenti di quest’ultimo.

Gennaro e Francesca si confronteranno con i cinque “sferati”, cioè ospiti di Live Non è la d’Urso che diranno la loro sul questa storia. Il loro amore durerà anche ora che si sono spente le telecamere del Gf? Appuntamento questa sera dalle 21.20 su Canale 5.

