LIVE NON È LA D’URSO ANTICIPAZIONI 12 GIUGNO – Va in onda questa sera, mercoledì 12 giugno 2019, la tredicesima puntata di Live Non è la d’Urso, la popolare trasmissione in onda in diretta in prima serata su Canale 5. Alla conduzione Barbara d’Urso, reduce dal successo della finale del Grande Fratello 2019. Anche nella puntata di stasera sono tanti gli ospiti e i temi trattati, con sorprese e rivelazioni sui temi di gossip e non solo più d’attualità. Ecco allora tutte le anticipazioni della puntata di oggi 12 giugno 2019 di Live Non è la d’Urso.

Live non è la d'Urso anticipazioni | Pamela Prati

Anche nella puntata di stasera si tornerà a parlare del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Una storia che ormai non è più solo un caso di gossip e che coinvolge anche le due ex manager della soubrette Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

La scorsa puntata di Live Non è la D’Urso ha registrato un record di ascolti, grazie alla presenza in studio proprio di Pamela Perricciolo, che per la prima volta ha deciso di parlare raccontando la sua verità. Nella puntata di stasera tornerà in studio Pamela Prati, dopo che quando circa un mese fa aveva preso parte a Live Non è la D’Urso di fatto non aveva risposto a nulla.

Insieme all’ex soubrette del Bagaglino potrebbe esserci Eliana Michelazzo, che ha detto di essere stata per dieci anni sposata con Simone Coppi, un uomo che in realtà non esiste. Un’altra puntata da non perdere, dunque per i tanti appassionati del Prati gate.

Live non è la d'Urso anticipazioni | Francesca De André e Gennaro Lillio

Sono la coppia per eccellenza nata all’interno della casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Francesca De André e Gennaro Lillio, che saranno ospiti di questa puntata da non perdere di Live Non è la D’Urso.

Ad annunciare la loro presenza in studio questa sera a Live non è la d’Urso è stata Barbara d’Urso nella puntata di ieri 11 giugno di Pomeriggio Cinque. I due ragazzi, protagonisti di una storia d’amore tormentata, si confronteranno con gli “sferati”, vale a dire cinque ospiti che interagiranno direttamente con loro: le sfere saranno rosse o verdi, a seconda del favore o meno degli ospiti nei confronti di Gennaro e Francesca.

Alla fine del confronto, il pubblico da casa votando con la app di Mediaset Play esprimerà il suo Live sentiment e scopriremo chi tra i personaggi in studio ha ricevuto più mi piace e chi più non mi piace.

Come ricorderanno gli spettatori che hanno seguito quest’anno il Grande Fratello, Francesca De André e Gennaro Lillio inizialmente si sono frenati perché la nipote di Faber era impegnata con Giorgio Tambellini.

Dopo le prove dei numerosi tradimenti dell’uomo durante la permanenza di Francesca nella casa e un acceso confronto tra i due in diretta, la ragazza ha deciso di chiudere i rapporti con Giorgio. Da quel momento è nata la relazione con Gennaro Lillio, il bel napoletano che da sempre ha cercato di corteggiarla. Di questo si parlerà stasera a Live Non è la d’Urso.

Non sono mancati poi i momenti di tensione quando Gennaro si è avvicinato a Taylor Mega, la bella influencer entrata per qualche giorno come ospite nella casa del Gf. Una piccola crisi che Gennaro e Francesca sembrano aver già superato.

E così alla finale del Grande Fratello i due giovani si sono lasciati andare, baciandosi liberamente davanti alle telecamere. Il loro amore durerà anche una volta finito il reality? Di questo si parlerà nella puntata di stasera 12 giugno di Live Non è la d’Urso.