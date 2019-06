Spread oggi 11 giugno 2019 | Spread tempo reale | Btp | Borsa

Spread oggi 11 giugno 2019 | Nella giornata di lunedì 10 giugno, lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a 257,70 punti base (qui tutti gli aggiornamenti). C’è attesa per la giornata di oggi. Nell’ultima settimana, infatti, il differenziale è sceso in maniera significativa.

Una circostanza che ha parzialmente placata i timori per quanto stava accadendo prima della lettera dell’Ue, con lo spread che era salito sopra i 290 punti. Paradossalmente, la minaccia dell’apertura di una procedura di infrazione da parte di Bruxelles non ha coinciso con un ulteriore innalzamento del differenziale.

Ieri si è tenuto il vertice a tre tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio. Conte ha chiesto carta bianca per trattare con l’Europa, ma Salvini e Di Maio hanno detto no.

Vedremo se questi nuovi sommovimenti nell’esecutivo gialloverde avranno un effetto sullo spread.

Spread oggi 11 giugno 2019 | I valori dell’11 giugno

9.30 – 258,2

9.00 – 256,7

Spread | I valori del 10 giugno

17.30 – 257,70

17.00 – 257, 7

16.30 – 258,8

16.00 – 259,7

15.30 – 260,3

15.00 – 260,1

14.30 – 261,7

14.00 – 262,7

13.30 – 2634

13.00 – 263,8

12.30 – 265,5

12.00 – 265,5

11.30 – 266,1

11.00 – 266,3

10.30 – 266,8

10.00 – 263,5

9.30 – 261.6

9.00 – 262

Spread oggi 11 giugno 2019 | Spread significato | Che cos’è

Lo spread è la differenza di rendimento tra titoli di stato italiani e tedeschi e nello specifico, la “forbice” tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il bund.

Oggi lo spread viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi.

In realtà si tratta di un termine generico che indica semplicemente la differenza esistente fra due valori e assume significato diverso a seconda del contesto.

Spread oggi 11 giugno 2019 – È dal 2011 che il termine è sotto i riflettori e al centro dell’attenzione pubblica, assumendo nello specifico il significato di differenziale tra i BTP italiani e i bund tedeschi.

All’inizio di quell’anno, il 4 gennaio era a 173 punti.

Il 30 dicembre, dopo un’estate burrascosa e l’avvicendamento a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti a novembre, quando arrivò a quota 528, con un incremento di addirittura 355 punti.