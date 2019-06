LONTANO DA TE CAST – Canale 5 torna con una nuova fiction in prima serata. Al posto di New Amsterdam, il canale ammiraglio Mediaset entusiasmerà il suo pubblico con una nuova proposta estiva intitolata Lontano da te.

La serie televisiva parte domenica 9 giugno 2019 e andrà in onda per sette settimane.

Di cosa parla Lontano da te? Candela e Massimo s’incontrano all’aeroporto di Praga, ma tra loro non scoppia immediatamente la scintilla, anzi, il risentimento è reciproco. Dopo quest’incontro spiacevole, i due tornano rispettivamente alle proprie vite: Candela a Siviglia, dove ha un figlio e una scuola di danza, Massimo in Italia dalla sua impresa.

Il destino si divertirà a giocare con questi due personaggi che si ritroveranno l’uno nella vita nell’altro con un pizzico di magia: Candela e Massimo si materializzano d’improvviso senza alcuna logica apparente, vittime di uno strano sortilegio che li porterà ad essere complici di consigli e segreti di vita.

La trama di Lontano da te

Ma chi fa parte del cast? Chi sono i protagonisti?

Lontano da te cast | Attori e personaggi

Protagonista femminile della fiction è Candela, l’insegnante di danza e ballerina di flamenco interpretata dalla bella Megan Montaner, attrice conosciuta per aver interpretato Pepa nella soap opera Il segreto.

Al suo fianco compare Alessandro Tiberi, reduce da diverse serie televisive come Boris e Distretto di polizia 6, che in Lontano da te interpreta Massimo.

“Sono due persone molto diverse, lui è figlio della borghesia imprenditoriale, ha 34 anni, è un amministratore delegato dell’azienda di famiglia allo sbando ed è sposato. Candela è una ballerina, vive a Siviglia in un piccolo appartamento con la madre Rosario e suo figlio Pepe avuto da un truffatore adesso in prigione, a stento riesce a pagare l’affitto. Un incontro-scontro nella magica Praga cambierà la loro vita per sempre. I loro destini sono legati in modo indissolubile. Massimo e Candela riusciranno a viversi davvero”, ha dichiarato la Montaner in un’intervista a Verissimo.

Il cast è variegato, comprende attori spagnoli e italiani tra cui spuntano Rosario Pardo, Pepón Nieto, Pamela Villoresi, Valentina Izumi, Carlos Librado, Celia de Molina e Roberto Campillo.

Lontano da te va in onda su Canale 5 da domenica 9 giugno 2019.

