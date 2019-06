LONTANO DA TE ANTICIPAZIONI – Questa sera, domenica 9 giugno 2019, parte una nuova fiction su Canale 5. Lontano da te racconta la storia di due persone così diverse eppure così complementari che s’incontrano in un particolare momento della loro vita e riusciranno a rincontrarsi in circostanze altrettanto bizzarre.

La fiction è stata girata tra Siviglia, Roma e Praga e prevede un cast misto tra attori spagnoli e italiani.

La trama di Lontano da te

Cosa aspettarsi da questa prima puntata di Lontano da te? Quali sono le anticipazioni della fiction di Canale 5?

Lontano da te anticipazioni | Prima puntata | 9 giugno 2019

Candela è un’insegnante di flamenco, ama la danza e sua madre l’ha appoggiata nel suo sogno di aprire e dirigere una scuola di danza. Vive a Siviglia con suo figlio ma, per ironia del destino, il giorno in cui incontra Massimo Candela è all’aeroporto di Praga.

Il loro incontro-scontro non è dei migliori e i due preferiscono l’antipatia alla simpatia. Diagnosticato un forte astio, Candela e Massimo decidono di andare ognuno per strade separate consci di non rivedersi mai più.

Peccato che il destino abbia in serbo qualcosa in più per loro, qualcosa di magico e inspiegabile. Tornati alle rispettive vite, una in Spagna e l’altro in Italia, Candela e Massimo vivono una strada esperienza: l’una può comparire all’altro senza sapere bene come o perché, apparizioni che non sembrano avere un senso e alle quali, lentamente, i due protagonisti si abituano.

Candela diventa il grillo parlante di Massimo e viceversa, il loro legame s’instaura su consigli e racconti finché entrambi non possono più fare a meno l’uno dell’altro. A dividerli, la vita e un mare.

Riusciranno a incontrarsi per davvero e senza dichiararsi guerra questa volta? Staremo a vedere.

A interpretare Candela sarà Megan Montaner, la Pepa de Il segreto, mentre Massimo avrà il volto di Alessandro Tiberi.

Lontano da te vi aspetta questa sera, domenica 9 giugno 2019, con la prima puntata su Canale 5.



