LA CORRIDA OMAGGIO A CORRADO – Questa sera Canale 5 vuole ricordare un grande uomo che ha costruito la storia della televisione italiana.

A venti anni dalla sua scomparsa, Corrado Mantoni è stato colui che ha ideato La Corrida, un programma andato in onda per tanti anni su Canale 5 ma traslocato alla Rai dal 2018.

Un ritorno alle origini, quello di stasera su Canale 5, dove il canale ammiraglio Mediaset ha intenzione di ricordare un grande uomo.

Il 20 dicembre 1997 andò in onda l’ultimo episodio che vide la conduzione di Corrado ed è proprio quel suo ultimo episodio ad essere ricordato questa sera, sabato 8 giugno 2019, su Canale 5.

La puntata dell’8 giugno sarà introdotta da Gerry Scotti, un amato conduttore di casa Mediaset che a sua volta ha preso in mano le redini della Corrida per diversi anni proprio su Canale 5.

“Per tutti noi che abbiamo intrapreso il mestiere del presentatore, la sua è stata una grande lezione, ma Corrado era inarrivabile, inimitabile e insostituibile. Io ho avuto la fortuna, il piacere e la responsabilità di condurre dopo di lui, insieme al maestro Pregadio, dal marzo del 2002 ben 8 edizioni de La Corrida, ho cercato di farlo con grande leggerezza provando a rispettare lo stile e le caratteristiche che lui aveva dato al suo programma. Un programma che ha segnato, come pochi altri, la storia della televisione italiana e dei suoi generi”, ha dichiarato Scotti.

Insieme a Mike Buongiorno, Corrado è definito uno dei migliori conduttori della televisione italiana nonché padre fondatore del mondo dello spettacolo sul piccolo schermo.

Conosciuto soltanto con il suo nome (il cognome è Mantoni), Corrado è nato a Roma nel 1924 e il suo primo successo avvenne in radio, dopodiché arrivò anche in televisione e all’inizio degli ’70 partì il suo primo grande successo televisivo: Canzonissima, il programma che lanciò Raffaella Carrà come cantante. Poi fu la volta del Festival di Sanremo, Domenica in e poi La Corrida.

Da dove nasce La Corrida? In realtà è un remake televisivo della trasmissione radiofonica che il conduttore aveva ideato tempo addietro (negli anni ’60).

Dopo tanti anni di splendida carriera, Corrado ha salutato la televisione proprio con la sua preziosissima Corrida nel 1997. Poco dopo, si è spento a causa di un carcinoma del polmone.

