Reddito di cittadinanza ultime notizie: 674mila domande accolte

Reddito di cittadinanza ultime notizie | Sono 674mila le domande per il reddito di cittadinanza accolte finora: a rivelarlo è l’Inps, che ha divulgato i dati per quanto riguarda il nuovo sussidio economico di contrasto alla povertà aggiornati al 30 maggio 2019.

In totale le istanze giunte all’istituto di previdenza sono 1.252.148, di cui 960mila già lavorate; di queste, ad essere state accolte sono, appunto, quasi 700mila, mentre quelle respinte sono 277mila. È importante specificare che queste cifre, però, non considerano le domande lavorate nel mese di maggio, ma fanno solo riferimento a quelle che sono state presentate nella prima fase del reddito di cittadinanza, quindi tra il 6 e il 31 marzo, e nella seconda, quindi tra il 6 e il 30 aprile. Il tasso di rifiuto, comunque, è intorno al 26 per cento.

Per quanto riguarda invece l’importo medio del sussidio che i diversi beneficiari si sono visti accreditare sulla RdC card, la carta rilasciata da Poste Italiane con cui è possibile spendere il reddito di cittadinanza, questo è di 540 euro. Relativamente alle pensioni di cittadinanza, invece, finora ne sono state “liquidate” circa 81mila, e l’importo medio dell’assegno è di 210 euro.

L’istituto previdenziale presieduto da Pasquale Tridico, visto anche l’inizio del nuovo mese, ha inoltre ricordato quali sono le tempistiche dal momento in cui viene presentata la domanda da parte del richiedente: le istanze vengono lavorate entro il giorno 15 del mese successivo a quello della presentazione, quindi nel caso di una domanda presentata entro il 31 maggio, questa verrà elaborata entro il 15 di giugno.

A partire da questa data, quindi, l’Inps trasmetterà a Poste Italiane le disposizioni di pagamento, che a quel punto prenderà in carico la richiesta dell’istituto e provvederà a caricare l’importo spettante sull’ormai nota card elettronica di colore giallo.

