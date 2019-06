Copa America 2019 calendario | Partite | Date | Orari | Streaming tv

COPA AMERICA 2019 CALENDARIO – Dal 14 giugno al 7 luglio 2019 va in scena la Copa America 2019: 12 nazionali sono pronte a darsi battaglia per conquistare il prestigioso trofeo sudamericano. Chi riuscirà nell’impresa?

Alla competizione parteciperanno due squadre non appartenenti alla CONMEBOL: il Giappone (già in passato ospitato nel torneo) e il Qatar (esordio assoluto). Ma qual è il calendario della Copa America 2019? Quando si gioca? A che ora? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio su programma e orari:

Copa America 2019 | FASE A GIRONI

15 giugno 2019

Ore 2.30: Brasile-Bolivia

Ore 21.00: Venezuela-Perù

16 giugno 2019

Ore 00: Argentina-Colombia

Ore 21: Paraguay-Qatar

17 giugno 2019

Ore 00: Uruguay-Ecuador

18 giugno 2019

Ore 23.30: Bolivia-Perù

Ore 00: Giappone-Cile

19 giugno 2019

Ore 2.30: Brasile-Venezuela

Ore 23.30: Colombia-Qatar

20 giugno 2019

Ore 2.30: Argentina-Paraguay

21 giugno 2019

Ore 01: Uruguay-Giappone

22 giugno 2019

Ore 21: Perù-Brasile

Ore 21: Bolivia-Venezuela

Ore 01: Ecuador-Cile

23 giugno 2019

Ore 21: Qatar-Argentina

Ore 21: Colombia-Paraguay

25 giugno 2019

Ore 01: Cile-Uruguay

Ore 01: Ecuador-Giappone

Copa America 2019 | FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

QUARTI

28 giugno 2019

Ore 02.30: Prima A-Terza B/C (1)

Ore 21: Seconda A-Seconda B (2)

29 giugno 2019

Ore 01: Prima B-Seconda C (3)

Ore 21: Prima C-Terza A/B (4)

SEMIFINALI

3 luglio 2019

Ore 2.30: Vincente 1-Vincete 2

4 luglio 2019

Ore 02.30: Vincente 3-Vincente 4

FINALE TERZO POSTO

6 luglio 2019

Ore 21: Finale terzo posto

Copa America 2019 | FINALE

7 luglio 2019

Ore 22: Finale

Copa America 2019 calendario | Streaming e diretta tv: dove vedere

Tutte le partite della Copa America 2019 saranno trasmesse in esclusiva dalla piattaforma streaming (visibile tramite Sky Q e Premium) DAZN che si è aggiudicata i diritti di trasmissione torneo per l’Italia.

