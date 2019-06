Copa America 2019 albo d’oro | Chi ha vinto | Storia | Vincitori

COPA AMERICA 2019 ALBO D’ORO – Chi ha vinto la Copa America? Qual è la Nazionale che ne ha vinte di più? Nel corso della sua lunga storia la Coppa America ha cambiato numerose volte formula e cadenza.

Inizialmente, anche per mancanza di concorrenza e per le difficoltà di spostamento che impedivano lunghi viaggi intercontinentali, il torneo veniva disputato quasi ogni anno, con l’avvento di Olimpiadi e soprattutto Mondiali di calcio questo cambiò, adeguandosi ai calendari e ai più importanti impegni internazionali fino ad arrivare all’attuale formula che prevede un’edizione ogni 4 anni (la stessa utilizzata per Mondiali ed Europei).

È comunque possibile che vadano in scena delle edizioni straordinari, come nel 2016 negli Stati Uniti dove si è giocato il torneo che festeggiava i 100 anni di storia. Tornei “particolari” che sono comunque riconosciuti dalla CONMEBOL e fanno parte a tutti gli effetti dell’albo d’oro della Coppa America.

Di seguito l’albo d’oro della competizione. Ecco chi ha vinto la Copa America dal 1916 (prima edizione) ad oggi:

1916: Uruguay

1917: Uruguay

1919: Brasile

1920: Uruguay

1921: Argentina

1922: Brasile

1923: Uruguay

1924: Uruguay

1925: Argentina

1926: Uruguay

1927: Argentina

1929: Argentina

1935: Uruguay*

1936/1937: Argentina

1939: Perù

1941: Argentina*

1942: Uruguay

1945: Argentina*

1946: Argentina*

1947: Argentina

1949: Brasile

1953: Paraguay

1955: Argentina

1956: Uruguay*

1957: Argentina

1959: Argentina

1959: Uruguay*

1963: Bolivia

1966/1967: Uruguay

1975: Perù

1979: Paraguay

1983: Uruguay

1987: Uruguay

1989: Brasile

1991: Argentina

1993: Argentina

1995: Uruguay

1997: Brasile

1999: Brasile

2001: Colombia

2004: Brasile

2007: Brasile

2011: Uruguay

2015: Cile

2016: Cile

Copa America 2019 albo d’oro | Squadre partecipanti all’edizione 2019

Ma quali sono le nazionali che parteciperanno alla Copa America 2019? Ecco l’elenco completo:

Argentina

Brasile (paese ospitante)

Cile (vincitrice dell’ultima edizione)

Uruguay

Paraguay

Perù

Bolivia

Ecuador

Colombia

Venezuela

Qatar (ospite e vincitore della Coppa d’Asia 2019)

Giappone (ospite)