Apes Revolution il pianeta delle scimmie | Film | Trama | Cast | Streaming

Questa sera su Italia 1 arriva un grande appuntamento per tutti gli amanti del cinema di fantascienza. Alle 21.30, infatti, va in onda il film Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, pellicola del 2014 diretta da Matt Reeves.

Apes Revolution è il secondo capitolo, il sequel, del film “L’alba del pianeta delle scimmie”, arrivato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2011 e diretto in quel caso da Rupert Wyatt.

In assoluto, però, Apes Revolution non è il secondo film della saga dedicata alle scimmie intelligenti. La serie infatti è iniziata nel 1968 e i film prodotti in tempi più recenti sono dei reboot.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere su Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, in onda nella serata del 3 giugno 2019 su Italia 1.

Apes Revolution il pianeta delle scimmie | Trama

Il film inizia a dieci anni di distanza dai fatti del primo capitolo della serie. Nell’ultimo film le scimmie, rese intelligenti da un virus prodotto dall’uomo (originariamente pensato per curare l’Alzheimer) e capitanate da Cesare, sono evase dai laboratori e hanno preso il controllo di alcune zone della città.

Adesso, dopo dieci anni, la razza umana è stata decimata dallo stesso virus, che si è rivelato letale per le stesse persone che lo avevano creato. Così, si sono salvate solo quelle poche persone che sono naturalmente immuni al virus stesso.

Le scimmie, invece, si sono ritirate nella foresta, dove hanno creato una comunità e vivono indisturbate, nella convinzione che l’uomo si sia ormai estinto.

Quando alcuni uomini si infiltrano nella foresta, con lo scopo di arrivare alla diga confinante con la città delle scimmie per provare a rimettere in funzione l’elettricità, le due razze tornano a scontrarsi. E le conseguenze saranno disastrose. Soprattutto perché, sia tra le scimmie che tra gli umani, si creano due fronde: una che vuole la guerra e una che invece spinge per il dialogo.

Apes Revolution il pianeta delle scimmie | Cast

La pellicola vanta un cast di tutto rispetto, ricco di attori di successo. Va segnalato, inoltre, che per realizzare le scimmie è stata utilizzata la tecnica della performance capture, tramite cui è animata la scimmia Cesare, grazie ai movimenti dell’esperto Andy Serkis, lo stesso che impersonava Gollum ne “Il Signore degli Anelli”.

Non c’è invece tra gli attori James Franco, che era stato il protagonista principale (insieme alla scimmia Cesare) del primo capitolo del reboot.

Ecco il cast completo del film:

Andy Serkis – Cesare

– Cesare Jason Clarke – Malcolm

– Malcolm Toby Kebbell – Koba

– Koba Gary Oldman – Dreyfus

– Dreyfus Keri Russell – Ellie

– Ellie Keir O’Donnell – Finney

– Finney Judy Greer – Cornelia

– Cornelia Kodi Smit-McPhee – Alexander

– Alexander Kirk Acevedo – Carver

– Carver Kevin Rankin – McVeigh

Apes Revolution il pianeta delle scimmie | Diretta tv e streaming

Il film va in onda lunedì 3 giugno 2019, alle ore 21.30, su Italia 1.

Potete dunque vederlo in diretta tv sintonizzandovi sul canale 6 (o 506 in HD) del digitale terrestre. Se siete in possesso del decoder Sky, inoltre, trovate il film anche sul canale 106.

Se invece non sarete in casa al momento della messa in onda del film, ma non volete comunque perdervelo, potete guardarlo in diretta streaming. Come? Facile, grazie alla piattaforma Mediaset Play, che permette a tutti gli utenti registrati (la registrazione è completamente gratis) di vedere i programmi tv Mediaset in diretta streaming su pc, smartphone e tablet.

Mediaset Play, inoltre, ha anche il servizio on demand. Non solo streaming live, dunque: Apes Revolution è disponibile sulla piattaforma in ogni momento fin dal giorno dopo rispetto alla messa in onda.

Apes Revolution il pianeta delle scimmie | Trailer

Di seguito trovate il trailer ufficiale e in italiano del film Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie:

