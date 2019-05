Tottenham Liverpool statistiche | Finale Champions League 2019 | Pronostico

TOTTENHAM LIVERPOOL STATISTICHE – Sabato 1 giugno 2019 alle ore 21 al Wanda Metropolitano di Madrid va in scena la finale della Uefa Champions League 2018 2019. A sfidarsi saranno due squadre inglesi: Tottenham e Liverpool.

Le due formazioni si conoscono bene, si sfidano da anni. Pochettino e Klopp saranno quindi chiamati a travare la giusta chiave per superarsi. Chi dei due ci riuscirà? Difficile dirlo ora. Ma una risposta potrebbe arrivare dalle statistiche e dalle curiosità sulla sfida. Eccole:

Lucas Moura, del Tottenham, ha realizzato una tripletta nel match vinto contro l’Ajax, segnando più gol in quella partita rispetto a quanto aveva fatto nelle precedenti 16 presenze nella Champions League.

Se Trent Alexander-Arnold, del Liverpool, dovesse partire titolare, sarebbe il primo giocatore Under-21 a scendere in campo dall’inizio in due finali consecutive di Champions League. L’attuale giocatore più giovane è Christian Panucci, con il Milan nel 1994 e nel 1995.

Sadio Mané, del Liverpool, ha segnato nella finale di Champions League 2018 e potrebbe diventare il primo giocatore a segnare in due finali consecutive di Coppa Campioni/Champions League dai tempi di Franz Roth (Bayern Monaco, nel 1975 e nel 1976).

Mauricio Pochettino è il terzo tecnico del Tottenham a portare il club londinese a una grande finale europea, dopo Bill Nicholson e Keith Burkinshaw. Per il tencico si tratta della seconda finale in carriera da allenatore in Europa, dopo quella nella Coppa di Lega 2015 con gli Spurs (0-2 contro il Chelsea).

Terza finale di una grande competizione europea per Jurgen Klopp con il Liverpool – soltanto Bob Paisley (quattro) ne ha raggiunte di più con il club di Anfield.

Terza finale di Champions League per Klopp: sconfitta con i Reds nella scorsa stagione e con il Borussia Dortmund nel 2013. L’unico allenatore a perdere tre finali di Champions consecutive è stato Marcello Lippi (1997, 1998 e 2003 con la Juventus).

Nessuna squadra ha subito più gol del Tottenham (17) in questa edizione della Champions League.

Tottenham Liverpool statistiche | E ancora:

Soltanto il Porto (10) ha mandato in gol più giocatori differenti (autogol esclusi) rispetto al Liverpool (nove) in questa Champions League.

Il Tottenham non ha vinto nessuna delle prime tre partite della fase a gironi di questa Champions League.

Questa sarà la prima finale di un grande torneo di una competizione europea per il Tottenham dalla Coppa UEFA del 1984. Gli Spurs potrebbero diventare la terza squadra inglese a vincere tutti e tre i principali tornei UEFA dopo Chelsea e Manchester United (Coppa Campioni/Champions League, Coppa UEFA/Europa League e Coppa delle Coppe).

L’unico precedente tra Liverpool e Tottenham in una finale di un grande torneo è stato nella finale di Coppa di Lega inglese del 1982: i Reds hanno ottenuto la vittoria in rimonta, vincendo 3-1 dopo i tempi supplementari.

Il Liverpool ha vinto entrambe le partite stagionali di campionato con gli Spurs. In totale, queste due squadre si sono affrontate almeno tre volte in tutte le competizioni in 13 stagioni – soltanto in una di queste occasioni il Liverpool ha vinto tutte e tre le sfide contro il Tottenham (1985/86 – quattro volte).

Questa sarà la seconda finale di Coppa Campioni/Champions League tra due squadre inglesi – nella precedente, successo ai rigori del Manchester United contro il Chelsea nel 2008.

Qual è il pronostico per la finale della Champions League? Sulla carta sembra essere favorito il Liverpool, protagonista di una grande cavalcata sia in Premier League (dove ha chiuso al secondo posto) sia nella massima competizione europea. A confermare il “leggero” vantaggio anche le quote dei bookmaker. Vediamole insieme:

Planet Win

1: 4.38

X: 3.55

2: 1.96

Bwin

1: 4

X: 3.4

2: 1.9

Unibet

1: 3.75

X: 3.5

2: 2.05

William Hill

1: 4.2

X: 3.5

2: 1.91

