Spread oggi 31 maggio 2019 | Dopo le elezioni europee lo spread è tornato a salire. Uno scenario che sta preoccupando non poco il governo. I mercati sono allarmati dalla possibile crisi dell’esecutivo italiano.

Mercoledì 29 maggio l’Ue ha inviato una lettera all’Italia in cui si afferma: “Sulla base dei dati notificati per il 2018, è confermato che l’Italia non ha fatto progressi sufficienti per rispettare il criterio del debito nel 2018”.

Da quel momento, lo spread ha reagito con forti impennate fino ai 290 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso giovedì 30 maggio a 282,30punti base.

Ma oggi, in apertura di giornata alle ore 9, il differenziale tra Btp e Bund è schizzato sopra i 290 punti, per la precisione a 291,4.

I mercati non stanno reagendo affatto bene alle tensioni nel governo. Vedremo se in giornata lo spread sforerà addirittura i 300 punti.

In quel caso, per l’esecutivo e per l’Italia tutta, sarebbe allarme rosso.

Spread | I valori del 31 maggio

09.00 – 291,4

Spread | I valori del 30 maggio

17.30 – 282,30

15.30 – 280,7

15.00 – 278,8

14.30 – 278,5

14.00 – 277,6

13.30 – 278,2

13.00 – 276,8

12.30 – 277,1

12.00 – 276,8

11.30 – 278,3

11.00 – 280

10.30 – 280,7

10.00 – 280

09.30 – 280

09.00 – 280,5

Spread | I valori del 29 maggio

17.30 – 281,8

17.00 – 282,9

16.30 – 282,7

16.00 – 283,6

15.30 – 282,3

15.00 – 280,5

14.30 – 280,7

14.00 – 280,2

13.30 – 280,3

13.00 – 273,9

12.30 – 279,5

12.00 – 280,5

11.30 – 283,5

11.00 – 281,9

10.30 – 282,6

10.00 – 286,2

09.30 – 286,1

09.00 – 286,8

Spread oggi 31 maggio | Che cos’è e perché se ne parla

Lo spread è il differenziale di rendimento tra titoli di stato italiani e tedeschi: in particolare si intende con spread la differenza tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund.

Lo spread è considerato un indicatore importante per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi.

Spread | Come si calcola

Nel calcolare lo spread vengono presi a riferimento i Btp. I Btp sono una delle 5 categorie di titoli di Stato emesse sul mercato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ciascuno con diverse caratteristiche in termini di scadenza, rendimento e modalità di pagamento degli interessi dovuti.

In generale i titoli di stato sono obbligazioni emesse per finanziare (coprire) il proprio debito pubblico o direttamente il deficit pubblico.