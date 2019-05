Lethal Weapon | Serie tv | Italia 1 | Trama | Cast | Streaming

LETHAL WEAPON – Lethal Weapon è una serie televisiva poliziesca d’azione statunitense basata sulla fortunata serie cinematografica Arma Letale.

La serie tv è stata creata da Matt Miller e trasmessa dal settembre 2016 dall’emittente Fox, per tre stagioni. Il 10 maggio 2019 è stata dichiarata cancellata dalla stessa emittente statunitense.

Da mercoledì 22 maggio 2019, in prima serata, Italia 1 trasmetterà la terza stagione della serie. La rete Mediaset manderà in onda tre episodi a serata per un totale di quindici episodi.

Italia 1 ha già mandato in onda la prima e la seconda stagione della serie. La prima stagione ha tenuto compagnia ai telespettatori della rete Mediaset dal dicembre 2016 al giugno 2017, mentre la seconda è stata trasmessa dall’inizio di maggio a metà giugno 2018.

Lethal Weapon riprende più o meno fedelmente la serie di film con protagonista Mel Gibson, impersonato nelle prime due stagioni della serie da Clayne Crawford. Il ruolo di Danny Glover è stato invece assegnato a Damon Wayans.

Lethal Weapon | Anticipazioni 30 maggio 2019

Questa sera va in onda un nuovo ciclo di episodi di Lethal Weapon, la serie poliziesca ispirata alla saga cinematografica Arma Letale.

Quali sono le anticipazioni per la serata? Italia 1 manderà in onda dalla quarta alla sesta puntata. Nel primo episodio, intitolato “La giustizia di Leo Getz”, vedremo il passato tormentare i nostri protagonisti. Nel secondo episodio, intitolato “Un quadro completo”, gli agenti lavoreranno a un caso di furto di opere d’arte.

Il terzo episodio, intitolato “Panama”, racconta invece di una rapina in banca che rimetterà Barnes sulla strada di Cole.

Di seguito le anticipazioni nel dettaglio degli episodi di giovedì 30 maggio 2019.

Lethal Weapon | Trama

I due protagonisti della serie sono due detective completamente diversi, Martin Riggs (Clayne Crawford) e Roger Murtaugh (Damon Wayans). Sono presenti anche personaggi secondari ripresi da Arma Letale, incluso Leo Getz (interpretato da Thomas Lennon).

Nelle prime due stagioni, Roger Murtaugh, un anziano detective con moglie e tre figli è in coppia con Martin Riggs, un giovane investigatore instabile per via del trauma subito a causa della morte della moglie e del bambino che portava in grembo.

I due, completamente agli antipodi, riescono comunque a cementificare un grande rapporto di amicizia nonostante le procedure ed i modi di Riggs mettano costantemente in pericolo la sua vita e quella del collega più anziano.

Dopo la tragica morte di Riggs nella fine della seconda stagione, il fido collega Murtaugh entra in un periodo di forte depressione che si porterà dietro per circa sei mesi.

Durante questi mesi, però, il poliziotto incontra e diventa amico di un ex agente della CIA, Wesley Cole (interpretato da Seann William Scott). Cole è un padre di famiglia reduce dall’Iraq, che ben presto intraprende un durevole rapporto di amicizia e di lavoro con il collega Murtaugh, mentre allo stesso tempo si adatta alla nuova vita di Los Angeles.

Lethal Weapon | Anticipazioni

L’ultima stagione di Lethal Weapon sarà molto diversa dalle due precedenti. La novità più importante sarà rappresentata dalla presenza di Wesley Cole al posto dello sfortunato Martin Riggs.

Sean William Scott, l’attore che lo ha interpretato, ha dichiarato in un’intervista: “Rimpiazzarlo sarebbe stato strano. Ho visto una cosa del genere in una soap opera e non funziona. Penso che un sacco di fan potrebbero arrabbiarsi per il fatto che non vedranno Riggs, ma quando vedranno la serie penseranno che abbiamo gestito il tutto nel modo più rispettoso possibile nei confronti del personaggio e per quello che significava nello show”.

Le anticipazioni della prima puntata

Lethal Weapon | Trailer

Ecco il trailer ufficiale in lingua originale di Lethal Weapon, la serie ispirata al franchise cinematografico Arma letale.

Lethal Weapon | Cast

La serie tv vede come protagonisti delle prime due stagioni i già citati Clayne Crawford e Damon Wayans (noto al pubblico del piccolo schermo per la serie Tutto in famiglia).

Nella terza stagione, invece, si prende la scena uno Seann William Scott diverso dal ruolo per cui tutti lo ricordiamo, ovvero Stig Stiffler di American Pie.

Hanno ruoli secondari ma sono sicuramente da menzionare anche Jordana Brewster (che interpreta Maureen Cahill) e Kevin Rahm nel ruolo del capitano Avery.

Di seguito il cast completo della serie tv:

Damon Wayans: Roger Murtaugh

Clayne Crawford: Martin Riggs

Seann William Scott: Wesley Cole

Keesha Sharp: Trish Murtaugh

Jordana Brewster: Maureen Cahill

Kevin Rahm: capitano Avery

Johnathan Fernandez: Scorsese

Chandler Kinney: Rianne Murtaugh

Dante Brown: Roger “RJ” Murtaugh

Michelle Mitchenor: Sonya Bailey.

Lethal Weapon | Streaming

Tutte le puntate della terza stagione di Lethal Weapon vanno in onda in chiaro su Italia 1. L’ultima stagione della serie è composta di 15 puntate, che vanno in onda tre alla volta sulla rete Mediaset.

Gli appassionati possono seguire Lethal Weapon anche via streaming, tramite la piattaforma Mediaset Play, nella sezione dirette. Allo stesso modo sempre su Mediaset Play, tramite la funzione on demand, sarà possibile recuperare gli episodi già andati in onda in qualsiasi momento.

Il servizio è completamente gratuito ed è richiesta solo una registrazione.

Lethal Weapon | Episodi

La serie ispirata ad Arma Letale consta in totale di 55 episodi. La prima stagione ne conta 18, la seconda 22 mentre la terza è la più breve e è formata di soli 15 episodi.