Giro d’Italia 2019, 18esima tappa: vince Damiano Cima. Carapaz resta in rosa

Giro d’Italia 2019 18 tappa risultato | Vincitore | Ordine d’arrivo | Classifica

GIRO D’ITALIA 2019 18 TAPPA RISULTATO – La diciottesima (18) tappa del Giro d’Italia 2019 è stata vinta da Damiano Cima. Trionfo pazzesco quello del corridore italiano, neo professionista, partito in fuga durante la tappa. Una gioia immensa per la Nippo Vini Fantini che da Wild Card si prende un successo di spessore incredibile in questa Corsa Rosa.

È successo l’incredibile nell’ultimo chilometro della Valdaora-Santa Maria di Sala: i fuggitivi sembravano essere preda del gruppo, Denz ha provato ad anticipare con Maestri alla ruota, ma il contrattacco di Cima è stato però splendido. Il corridore azzurro ha dato tutto e ha beffato Ackermann che rimontava al triplo della velocità.

La classifica del Giro d’Italia 2019

Di seguito la classifica di tappa e quella generale nel dettaglio:

La classifica della 18 (diciottesima) tappa

1 CIMA Damiano 4h 56′ 04”

2 ACKERMANN Pascal

3 CONSONNI Simone

4 SENECHAL Florian

5 GIBBONS Ryan

6 BELLETTI Manuel

7 CIMOLAI Davide

8 DEMARE Arnaud

9 BENNETT Sean

10 MAESTRI Mirco

La classifica generale dopo la 18 (diciottesima) tappa

1 ECU CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 74h 48’ 18” 0’ 00”

2 ITA NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 74h 50’ 12” 01’ 54”

3 SLO ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 74h 50’ 34” 02’ 16”

4 ESP LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 74h 51’ 21” 03’ 03”

5 NED MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 74h 53’ 25” 05’ 07”

6 COL LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 74h 54’ 35” 06’ 17”

7 POL MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 74h 55’ 06” 06’ 48”

8 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 74h 55’ 31” 07’ 13”

9 RUS SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 74h 56’ 39” 08’ 21”

10 ITA FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 74h 57’ 17” 08’ 59”

