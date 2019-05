Fabio Fazio e il trasloco su Rai 2: “Non cambierà nulla, ci manca solo Rai YoYo”

FABIO FAZIO RAI 2 – Ormai è ufficiale: Fabio Fazio passa a Rai 2. Il trasloco di Che Tempo Che Fa arriva dopo una stagione ricca di polemiche che ha portato il canale ammiraglio Rai ad svoltolare bandiera bianca.

Che Tempo Che Fa trasloca su Rai 2 dalla prossima stagione

Ed è così che Fabio Fazio approda su Rai 2. Dopo l’incontro con il direttore della rete Carlo Freccero, arriva la notizia ufficiale: Fazio in prima serata su Rai 2 per la prossima stagione televisiva.

Durante un incontro all’Università della Terza Età di Torino, il conduttore e Luciana Littizzetto hanno commentato il trasloco del programma.

“Continuerò a fare il mio mestiere, non cambia nulla. Andremo solo su un’altra rete. Chi ha piacere di seguirci non avrà problemi, basta che faccia click e cambi canale”, ha commentato Fazio come riportato da Tvblog.

Berlusconi difende Fazio sul taglio del suo programma: “Grave censura. Io mai fatto un editto bulgaro”

Poi è subentrata la Littizzetto che, dall’alto della sua comicità, ha spiegato: “Ci conosciamo da 28 anni. Le reti Rai le abbiamo fatte tutte: 1, 2, 3. Ora sono finite”.

A quanto pare no, secondo Fazio: “Non è vero. Ci manca Rai YoYo. Ci terrei molto, sono in tv da 36 anni, in Rai da quando ne avevo 18”.

La comica torinese ha rincarato la dose spezzando una lancia a favore del collega e, perché no, lanciando un input alla Rai: “E pensano di mandarti via? Sei peggio di Pippo Baudo. Fazio è un ottimo professionista, studia e si prepara tantissimo. Dovrebbe fare il direttore di rete”.

E chi ci sarà al posto di Fazio in prima serata su Rai 1? Fiorello, a quanto pare.

