Tragedia a Roma: bambino di un anno morto in un asilo

Cronaca Roma: un bambino di un anno è morto in un asilo della Capitale | Un bambino di un anno è morto questa mattina a Roma in un asilo privato situato in via della Marrana, nel quartiere Appio Tuscolano.

A dare l’allarme sono state le maestre stesse dell’asilo, le quali erano convinte che il piccolo stesse dormendo.

Quando hanno provato a svegliarlo per dargli la merenda, si sono accorte che il bimbo non dava segnali di vita e hanno avvertito subito i soccorsi.

Le maestre hanno provato a rianimare il neonato, mettendolo in posizione di sicurezza attraverso le istruzioni fornite via telefono dal medico del servizio di emergenze, ma purtroppo per il bambino già non c’era più nulla da fare.

In pochi minuti è arrivata anche l’ambulanza con i medici del pronto soccorso che hanno provato a intubare e rianimare il piccolo, ma senza esito positivo.

I dottori hanno potuto solo constatare che le vie aree erano libere e che non erano segnali di soffocamento.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Piazza Dante, i quali, hanno già ascoltato la madre.

La mamma, sconvolta dalla tragedia, ha dichiarato che il bambino non soffriva di nessuna patologia e affermato che prima di entrare all’asilo questa mattina il piccolo appariva in ottime condizioni di salute.

Il caso è seguito dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, la quale è in attesa della relazione dei medici per valutare eventualmente per quale reato procedere.

Al momento, comunque, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di “Sids“, ovvero della Sindrome della morte improvvisa del lattante.

La sindrome provoca la morte improvvisa e inaspettata di un neonato apparentemente sano e colpisce i bambini nel primo anno di vita.

A oggi è la prima causa di morte dei bambini nati sani.