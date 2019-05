Dagli Smashing Pumpkins ai The Cure: l’estate rovente del Firenze Rocks

Firenze Rocks 2019 | Si è guadagnato con gli anni di essere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Firenze Rocks torna e anche per quest’anno con una line-up 2019 che non teme rivali.

L’edizione 2019 del Firenze Rocks partirà giovedì 13 giugno con i Tool, Smashing Pumpkins, Dream Theater, Skindred, Bafdflowers per chiudersi domenica 16 giugno con i Sum41, Editors e The Cure.

Non solo rock: per il 2019 il festival ha subito un’inaspettata svolta pop inserendo tra i big anche la star internazionale Ed Sheeran: tutto questo non senza polemiche.

Complici i grandi numeri e un talento che la musica mondiale gli ha riconosciuto in questi anni la popstar inglese si è guadagnata a gran diritto di salire sul palco del Firenze Rocks in passato palco per nomi come gli Iron Maiden, Guns ‘n’ Roses, Foo Fighters e molti altri.

Una line-up da grandi previsioni così come la location: Visarno per ogni data può accogliere un massimo di 65mila persone quindi è necessario trovare un gruppo o un artista che riesca a vendere un abbondante numero di biglietti.

Firenze Rocks 2019 | Programma | 13 giugno

Tool

Smushing Pumpkins

Dream Theater

Skindred

Badflowers

Firenze Rocks 2019 | Programma | 14 giugno

Ed Sheeran

Snowpatrol

Zara Larsson

Matt Simons

Firenze Rocks 2019 | Programma | 15 giugno

Eddie Vedder

Glen Hansard

Nothing but thieves

The struts

The amazons

Firenze Rocks 2019 | Programma | 16 giugno

Sum41

Editors

The Cure

Visarno | Struttura

L’ippodromo delle Cascine (detto anche del Visarno) è un ippodromo situato a Firenze, immerso nel parco delle Cascine.

L’ippodromo ricopre un’area di 233 000 m² dei quali: 120 000 m² per le piste da corsa e da allenamento, 15 000 m² di scuderie, 12 000 m² per il pubblico, e il resto per attività varie.

Da qui il nome di Visarno Arena in occasione dei concerti.

L’ippodromo è composto da una pista da corsa in piano ovale ha una lunghezza di 1 961,60 metri ed una larghezza in dirittura d’arrivo di 19,50 metri.

Questa nella lunghezza massima del tracciato di pista grande; un sistema di intersezioni di curve consentono anche un percorso più breve, il tracciato di pista media.

All’interno di tale complesso, un tracciato ancor più breve, sempre in erba, la pista piccola.

Esisteva circa 25 anni fa anche una pista di steeple-chase a forma di otto, che si sviluppava in 1 396,85 metri, percorso per le corse in ostacoli; smantellata completamente per far spazio ad un campo da polo.

La pista da allenamento, all’interno della pista piccola, è in sabbia, lunga oltre 1 350 metri. La struttura dispone di 15 000 posti per il pubblico di cui 2 200 a sedere.

Dal 2016 l’ippodromo del Visarno è divenuto anche sede operativa dell’Arci confraternita di Parte Guelfa la quale gode del privilegio di rappresentante il Comune di Firenze per gli eventi di cerimoniale a cavallo come Cavalleria della Repubblica Fiorentina e del privilegio di eseguire servizi d’onore durante udienze e ricevimenti dell’Arcidiocesi fiorentina.

Firenze Rocks 2019 | Progetti futuri

Nemmeno il tempo di dare il via all’edizione 2019 che già si è a lavoro per il prossimo anno per rendere il Firenze Rocks sempre più internazionale aperto a ogni tipo di offerta per il pubblico comprese le grandi popstar femminili come Beyoncè e Lady Gaga.

Dal 2017 è nato anche il Milano Rocks, il “fratellino più piccolo di Firenze” così come lo definiscono gli organizzatori: due festival simili ma con un’offerta diversa. Mentre a Visarno si mantiene lo stampo old school a Milano si opta per le nuove proposte.

Firenze Rocks 2019 | Media partner

Come ogni anno molti gli enti coinvolti nella manifestazione. Quest’anno si conferma partner ufficiale Virgin Radio per le giornate del 13, 15 e 16 giugno e accompagnerà i propri ascoltatori, chi sarà presente alla Visarno Arena e chi non riuscirà a esserci, con una importante presenza sul posto. Programmi in diretta dallo studio mobile, racconto sui social network e strepitosi dj set prima dei concerti.

Lo stesso vale per Radio 105 radio partner ufficiale di Firenze Rocks per la data del 14 giugno. Un dj set di Ylenia e Antonio Pivati scalderà l’atmosfera della serata e l’intera giornata sarà raccontata attraverso i social network dell’emittente.

E ancora Live Nation Italia, la principale agenzia di organizzazione di eventi e concerti nel nostro Paese. È parte di Live Nation Entertainment, l’azienda più grande del mondo nell’organizzazione di spettacoli dal vivo ed e-commerce, composta da quattro società leader di mercato: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Front Line Management Group e Live Nation Network.

Produce più di 29.000 spettacoli all’anno per oltre 3.200 artisti a livello mondiale, e oltre 120 festival in oltre 40 paesi, raggiungendo 200 milioni di fan ogni anno, attraverso gli eventi musicali e le piattaforme digitali di Live Nation.

Firenze Rocks | come arrivare

La Visarno Arerna si trova a poco più di due chilometri dalla stazione centrale di Santa Maria Novella, molto vicina al centro della città. Caldamente consigliato l’impiego di mezzi pubblici, in particolare la Tramvia che collega la Stazione con Scandicci. (Tutte le indicazioni)

“Flowers Festival come Greta Thunberg: controcorrente per una società nuova”. L’intervista di TPI al direttore artistico

Flowers festival 2019, da Ezio Bosso a Joan Baez: 20 giorni di concerti a Torino

Tiziano Ferro annuncia il nuovo tour negli stadi