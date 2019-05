NEW AMSTERDAM ANTICIPAZIONI – Domenica 26 maggio 2019 torna l’appuntamento con New Amsterdam, la serie televisiva prodotta negli Stati Uniti e poi approdata su Canale 5. In occasione delle elezioni europee, l’appuntamento con New Amsterdam sarà più breve del solito. Infatti, andrà in onda soltanto un episodio (rispetto a tre) della serie televisiva per poi lasciare il posto a una puntata a tema elezioni di Matrix.

La prossima settimana andranno in onda le ultime puntate di New Amsterdam. Come prepararsi a ciò? Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di questa sera.

New Amsterdam anticipazioni | 26 maggio 2019 | Un posto felice

I fan preoccupati per la salute di Max potrebbero avere qualche risposta da questa nuova puntata. Un giorno felice infatti riaprirà la trama di New Amsterdam portandoci al cospetto della dottoressa Stauton, in apprensione per la salute del collega.

Durante l’ultimo episodio andato in onda, Max non era in perfetta forma, aveva perso molto peso e la dottoressa ha dunque scelto di aiutarlo con un’alimentazione esterna, tramite un apposito dispositivo.

Ecco la trama di New Amsterdam, la serie tv

Max, ovviamente, non è d’accordo a un trattamento così invasivo ma, a lungo andare, è costretto ad arrendersi all’evidenza.

Nel frattempo, in ospedale continua il via-vai di pazienti. Quella di questa puntata è Marie, un’ufficiale di polizia ricoverata dopo essere stata investita mentre monitorava la viabilità. Il colpevole, un veterano di guerra, pare fosse ubriaco al volante. La Sharpe invece scopre poco dopo che il sospettato ha avuto un ictus mentre era alla guida. Max si occuperà dell’ufficiale investito, ma dovrà accettare la sconfitta.

Ecco il cast di New Amsterdam

New Amsterdam s’ispira alla storia vera del Bellevue Hospital, una struttura localizzata a New York City ritenuto il più antico ospedale pubblico d’America. La serie si rifà anche al romanzo “Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital”, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer. Il personaggio protagonista, Max Goodwin, è ispirato proprio a lui.

New Amsterdam vi aspetta questa sera 26 maggio 2019 in prima serata su Canale 5.

Ecco dove vedere in tv e streaming New Amsterdam questa sera