Ascolti tv ieri sera 24 maggio 2019 | Dati auditel | Share | Ballando con le stelle | Ciao Darwin 8 | L’Aquila Grandi Speranze

ASCOLTI TV 24 MAGGIO 2019 – VENERDÌ – Anche oggi, c’è grande attesa per la pubblicazione dei dati Auditel sugli ascolti.

Nella serata televisiva di ieri, venerdì 24 maggio 2019, è andata in scena infatti una grandissima sfida, tra due colossi della stagione televisiva. Da un lato Rai 1, che ha dominato gli ascolti di quest’anno, con la prima semifinale di Ballando con le stelle, eccezionalmente di venerdì. Dall’altro Canale 5 con l’ultimissima puntata di Ciao Darwin 8, lo show condotto da Paolo Bonolis che quest’anno è stata una delle poche note positive negli ascolti Mediaset.

Senza considerare gli outsider, come l’ultima puntata della fiction L’Aquila Grandi Speranze, su Rai 3, o il film Captain America: Civil War, su Rai 2.

Ascolti tv 24 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

Chi ha vinto dunque la battaglia degli ascolti tv di venerdì 24 maggio? Alla fine è stato un vero e proprio testa a testa tra Rai 1 e Canale 5: Ballando con le stelle ha chiuso infatti con un ascolto medio di 4.047.000 spettatori, per uno share del 18,4 per cento; Ciao Darwin invece è arrivato a una media del 23,27 per cento di share, con 4.073.000 spettatori.

Lo share di Canale 5 è più alto grazie alla lunga durata del programma di Bonolis, ma tutto sommato la Rai può essere soddisfatta, visto che grazie a Ballando è riuscita a fermare l’inarrestabile ascesa di Ciao Darwin, “rovinando” la festa dell’ultimo appuntamento stagionale.

Per quanto riguarda gli altri programmi, su Rai 2 Captain America: Civil War ha interessato 1.145.000 spettatori (5,39 per cento), mentre su Italia 1 Segnali dal Futuro si è fermato a 797.000 spettatori (3.83 per cento).

Nessun exploit per l’ultima puntata della fiction di Rai 3 L’Aquila – Grandi Speranze, che chiude a 918.000 ascolti (4,16 per cento), mentre su Rete 4 Quarto Grado ha raggiunto 948.000 spettatori (5,46 per cento).

Su La 7 lo speciale elezioni europee di Bersaglio Mobile – Speciale Elezioni ha registrato 813.000 spettatori (3,85 per cento).

Ascolti tv 24 maggio 2019 | Venerdì | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia Access prime time, complice l’assenza de I soliti ignoti di Amadeus su Rai 1 – che ha lasciato spazio a Ballando con le stelle – spadroneggia Canale 5 con Striscia la Notizia, che ha ottenuto 4.554.000 spettatori con uno share del 20,5 per cento.

Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post raccoglie il 4 per cento con 906.000 spettatori. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 952.000 spettatori con il 4,33 per cento.

Su Rai 3 la storica soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.526.000 spettatori pari al 7,3 per cento e a seguire Rai Parlamento Elezioni ha totalizzato 542.000 ascolti (2,4 per cento).

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 730.000 persone all’ascolto (3,5 per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha interessato 1.561.000 spettatori (7,18 per cento).