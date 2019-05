Rodrigo Alves Ken umano | Chi è | Ciao Darwin 8 | Stasera

RODRIGO ALVES KEN UMANO CHI È – Ben 58 operazioni chirurgiche, per una spesa che ammonta a circa 425mila euro. Stiamo parlando di Rodrigo Alves, conosciuto in tutto il mondo come il Ken umano. Alves si è sottoposto a tutte queste costose e dolorose operazioni chirurgiche per assomigliare sempre più al suo idolo, il Ken di Barbie.

È diventato famoso per il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 15, condotto da Barbara D’Urso. Ma chi è il Ken umano? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Rodrigo Alves Ken umano | Chi è

Classe 1983, è nato a San Paolo, in Brasile, il 30 luglio, da madre inglese e padre brasiliano. Il Ken umano proviene da una famiglia piuttosto benestante, grazie a diverse proprietà in Spagna lasciate dai nonni e una ricca pensione che di fatto gli hanno permesso di vivere di rendita.

Rodrigo Alves inizia da subito a girare il mondo e si laurea a Londra in Public Relations. Si trasferisce poi a Los Angeles e Marbella. Ottiene una grande popolarità internazionale per via dei suoi continui interventi chirurgici per somigliare al Ken di Barbie.

In Italia a dargli visibilità è stata soprattutto Barbara D’Urso, che lo ha intervistato in diverse sue trasmissioni come Pomeriggio Cinque per raccontare la sua storia. Nel 2018, inoltre, è stato per alcune settimane all’interno della casa del Grande Fratello 15, proprio nell’edizione condotta su Canale 5 da Barbara D’Urso.

Questa sera, venerdì 24 maggio 2019, va in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Ciao Darwin 8, la popolare trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Rodrigo Alves torna per l’occasione in Italia, per prendere parte alla puntata che vede sfidarsi Umani vs. Mutanti, come capitano di quest’ultima squadra.

A rappresentare gli umani è invece la Miss di Avanti un altro Claudia Ruggeri.

Tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2019 di Ciao Darwin

Rodrigo Alves Ken umano | Instagram

Molto popolare sui social, è seguito da 812mila persone sul suo profilo Instagram.