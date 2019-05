Massimo Giletti Ballando con le Stelle – Dopo diverse settimane di polemiche, mezze voci, indiscrezioni e veti incrociati, adesso è ufficiale: questa sera, venerdì 24 maggio 2019, Massimo Giletti torna in Rai.

Il celebre conduttore, che ha lasciato la tv pubblica per andare a La7, dove conduce il suo programma Non è l’arena, torna dunque in Rai, seppur in veste di ospite, alle semifinali della trasmissione Ballando con le stelle su Rai 1.

Al programma di Milly Carlucci parteciperà anche la pallavolista Francesca Piccinini.

Il conduttore di Non è l’Arena su La7 è da tempo al centro del gossip per un suo presunto ritorno in Rai. La scorsa settimana Giletti era stato invitato a Domenica in da Mara Venier, ma poi ai piani alti di viale Mazzini si era preferito impedire che il conduttore andasse al programma.

Da lì, si erano scatenate le voci e le indiscrezioni sui motivi del forfait di Giletti. Fino a questa sera, quando vedremo il conduttore nelle inediti vesti di ballerino per una notte, a Ballando con le stelle.

Nei giorni scorsi, TPI aveva raccontato proprio delle trattative in corso in viale Mazzini per organizzare il tanto discusso ritorno di Giletti in Rai.

