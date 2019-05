LA CASA DI CARTA 3 – La casa de Papel, conosciuta in Italia come La casa di carta, torna con la terza (attesissima) stagione.

Netflix ha da poco pubblicato un nuovissimo teaser trailer che vede come soggetto principale il Professore, piuttosto adirato.

“Tutti coloro che vedono questa maschera come un simbolo della resistenza capiranno il motivo del nostro ritorno”. E lo capiamo eccome.

“La polizia ha arrestato uno di noi ed è tenuto prigioniero in un luogo sconosciuto”, ma a chi si riferisce il Professore?

“Non avevamo intenzione di tornare ma vista la situazione ci vediamo costretti a reagire. E questa volta… faremo le cose in grande”.

Cosa sappiamo della terza stagione de La casa di carta? Abbiamo la certezza – anche grazie al Professore – che la banda tornerà insieme e non soltanto per mettere a punto il colpo del secolo (com’è accaduto nelle precedenti due stagioni). La posta in gioco diventa ancora più alta, perché i noti criminali della Spagna tenteranno di liberare un loro compagno fatto prigioniero proprio dalla polizia.

La Casa di Carta 3: il teaser e la data di uscita della terza stagione | VIDEO

Nel finale della seconda stagione, abbiamo visto che Berlin (Berlino) è stato colpito ripetutamente dai proiettili della polizia. Ma qual è stato il suo destino? Che il professore parli proprio di lui, quando si riferisce a uno dei suoi catturati dalla polizia?

La casa di carta arriva il 19 luglio 2019 su Netflix.