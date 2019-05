Simone Coppi chi è | Marito Eliana Michelazzo | Live Non è la D’Urso

SIMONE COPPI CHI È – Sarà una puntata da non perdere quella di stasera di Live Non è la D’Urso, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso in onda oggi, 22 maggio 2019, su Canale 5. Tema centrale della trasmissione sarà il caso Pamela Prati, con la partecipazione in studio di Eliana Michelazzo.

La manager dovrà provare a spiegare la vicenda del marito fantasma di Pamela Prati, Mark Caltagirone, e sarà chiamata a fare chiarezza anche sulla figura di Simone Coppi, che la Michelazzo ha sempre dichiarato suo marito.

Ma chi è Simone Coppi? Siamo certi della sua reale esistenza o si tratta solo di un’immensa bugia?

Simone Coppi chi è | Esiste?

Di Simone Coppi non sono reperibili foto, se non di spalle o sfocate, ed Eliana Michelazzo in passato ha sempre dichiarato che il marito fosse un giudice e ciò gli impedisse di apparire, confermando però l’unione. L’agente di Aicos si era infatti tatuata il suo nome su un braccio.

La domanda che tutti si fanno quindi è: Simone Coppi esiste? Non ve ne è nessuna prova. La sua presunta moglie, inoltre, negli ultimi giorni ha alimentato i dubbi sul fatto che lui possa realmente esistere.

Dopo dieci anni dall’annuncio del matrimonio, quando nel 2009 Eliana Michelazzo lo ha annunciato tramite un video pubblicato su Facebook, sembra che quest’uomo non sia mai esistito.

Simone Coppi chi è | Le parole della Michelazzo

“L’ho conosciuto a luglio a cena da un’amica. Abbiamo parlato di tutta la sera e scoperto di avere tante cose in comune. Dal giorno dopo abbiamo iniziato a scriverci su Facebook e a stare a telefono per ore. Mi ha conquistata perché molto serio e riservato. Non è il solito bello senza contenuti” ha dichiarato Eliana al settimanale Visto.

“Con lui mi sono accorta che gli obiettivi sono gli stessi e che, magari, potremo costruire una bella famiglia. Per noi dal giorno delle promesse in comune è come se fossimo già marito e moglie.

Il 20 dicembre sarà solo una formalità. Non ha neanche un significato particolare come data, era la prima libera nella chiesa che ci piaceva. E visto che vogliamo sposarci il prima possibile e abbiamo accettato senza stare troppo a pensarci”, ha aggiunto la manager.

Parole che, a distanza di anni, non trovano un riscontro reale e cozzano con le ultime dichiarazioni di Eliana nelle quali non nasconde dei dubbi sull’esistenza di questo fantomatico Simone Coppi.

Vedremo se stasera, 22 maggio 2019, si scoprirà la verità nella trasmissione di Canale 5.