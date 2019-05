Shall We Dance Film | Trama | Cast | Trailer | Rai 2 | Richard Gere

Questa sera, mercoledì 22 maggio 2019, va in onda su Rai 2 il film Shall We Dance?, con un grande cast tra cui Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandan. Il regista della pellicola del 2004 è Peter Chelsom.

Il film va in onda in prima serata su Rai 2 a partire dalle 21.20.

Ma di cosa parla questo film? Quali sono la trama e il cast? E il trailer? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Shall We Dance Film | Trama

Il film, ispirato ad una pellicola giapponese del 1996, è una commedia musicale dai toni sentimentali giudicata piacevole dalla gran parte della critica cinematografica.

John Clark (interpretato da Richard Gere) è un avvocato di successo e ha una bella famiglia con una moglie e due figli. La sua vita sembra essere perfetta all’apparenza, eppure sembra non bastargli più.

La sua vita cambia completamente quando una sera vede Paulina (Jennifer Lopez) guardare fuori dalla finestra di una scuola di danza. Clark decide quindi di inscriversi in gran segreto ad un corso di ballo.

Jennifer Lopez, tutto quello che c’è da sapere sull’attrice statunitense

Proprio la danza diventa per il protagonista un’ossessione che continua a tenere nascosta alla sua famiglia, nonostante ami profondamente la moglie Beverly (Susan Sarandan) e i suoi due figli.

Shall We Dance Film | Trailer

Qui il trailer ufficiale del film, in lingua originale.

Shall We Dance Film | Cast

La commedia musicale del 2004 diretta da Peter Chelsom e distribuita da 01 Distribution, vede nel ruolo del protagonista John Clark Richard Gere, attore molto amato dal pubblico internazionale.

Al suo fianco sono degne di nota le partecipazioni di Susan Sarandan, nel ruolo della moglie del protagonista e della bellissima Jennifer Lopez che interpeta la ballerina Paulina.

Da rimarcare, infine, le interpretazioni di Stanley Tucci, Bobby Cannavale e Lisa Ann Walter.

Shall We Dance Film | Streaming

Dove vedere il film in tv o live streaming? Bisogna sintonizzarsi su Rai 2 che trovate al tasto due del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD.

La pellicola è disponibile anche in streaming e on demand sul sito e sull’app di RaiPlay. Il servizio è completamente gratuito, previa registrazione.