Come arrivare a Piazza di Siena | Villa Borghese – Roma | Concorso Ippico 2019

COME ARRIVARE A PIAZZA DI SIENA – Volete andare a vedere il Concorso Ippico ma non sapete come arrivare a Piazza di Siena? Come raggiungere Piazza di Siena di Villa Borghese (Roma)? Ecco tutte le risposte nel dettaglio:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL CONCORSO IPPICO

Piazza di Siena si trova all’interno di Villa Borghese, polmone verde nel pieno centro di Roma. Raggiungerla è più semplice di quanto si possa pensare. Scordatevi però di arrivarci con mezzi privati (auto, moto, motorini…).

Il modo più “comodo” è con i mezzi pubblici (autobus e metro) o a piedi, bicicletta, monopattino… Insomma, con le proprie gambe. Ma vediamo insieme quali sono le fermate autobus e metro più vicine a Piazza di Siena: IL PROGRAMMA DEL CONCORSO IPPICO Come arrivare a Piazza di Siena | Quali sono le fermate autobus più vicine a Piazza Di Siena? Le fermate più vicine a Piazza Di Siena sono: Victor Hugo/Museo Bilotti è a 477 metri di distanza a piedi e ci si arriva in 7 minuti a piedi

S. Paolo Del Brasile è a 651 metri di distanza a piedi e ci si arriva in 9 minuti a piedi

Aldrovandi è a 699 metri di distanza a piedi e ci si arriva in 10 minuti a piedi

Quali linee Metro si fermano vicino a Piazza Di Siena? La Metro che ferma più vicino a Piazza Di Siena è la LINEA A. CONCORSO IPPICO, INFO BIGLIETTI

Quali linee Bus si fermano vicino a Piazza Di Siena? Vicino a Piazza Di Siena fermano le linee: 490, 495 e 89. Come arrivare a Piazza di Siena | Ovviamente, si può raggiungere la zona di gara con una bella passeggiata o in bicicletta. Da dove? Ovunque. Da qualsiasi varco d’ingresso a Villa Borghese. In quanto tempo? In media circa 10 minuti. Dentro la villa è possibile affittare biciclette, risciò e altri mezzi a pedali. DOVE VEDERE IL CONCORSO IPPICO DI PIAZZA DI SIENA IN TV