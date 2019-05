🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 20 maggio 2019 | Dati auditel | Share | Il commissario Montalbano | Grande Fratello | Made in Sud | Report

ASCOLTI TV 20 MAGGIO LUNEDÌ – Anche oggi, c’è grande attesa per la pubblicazione dei dati auditel sugli ascolti.

Nella serata televisiva di ieri lunedì 20 maggio è andata in scena la sfida tra Il commissario Montalbano su Rai 1 e il Grande Fratello di Barbara D’Urso su Canale 5. Una battaglia molto accesa che si ripete ogni settimana. Sugli altri canali anche Made in Sud e le inchieste di Report. Ma qual è stato il programma più visto di ieri? Di seguito tutti gli ascolti.

Gli ascolti televisivi, giorno per giorno

SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI

Il programma più visto della serata ieri 20 maggio 2019 è stato Il commissario Montalbano, che proponeva una replica del 2008 della fortunata serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri, La Luna di carta.

Montalbano su Rai 1 ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24,3% di share. Su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello 2019, durata fino all’1.28, è stata seguita da 3.404.000 spettatori pari al 20,8% di share.

Rai 2 proponeva una sorta di meglio di Made in Sud: il programma comico ha totalizzato un ascolto di 1.260.000 spettatori pari al 5,6% di share. Su Italia 1 ieri 20 maggio 2019 è andato in onda in prima tv il film Rogue One: A Star Wars story che ha intrattenuto 1.069.000 spettatori (5%).

Su Rai 3 le inchieste di Report sono state seguite da 1.403.000 spettatori pari al 5,8%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 907.000 spettatori con il 4,9% di share. Su La 7 I Quattro Figli di Katie Elder ha registrato 411.000 spettatori con uno share dell’1,8%. Su Tv 8 il film The Karate Kid – Per vincere domani ha ottenuto 434.000 spettatori con l’1,9%.

Ascolti tv lunedì 20 maggio 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI

In Access prime time la sfida viene vinta da Striscia la notizia, che ha totalizzato una media di 5.036.000 spettatori con uno share del 19,9%. Su Rai 1 l’appuntamento con Amadeus e i suoi Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 4.867.000 spettatori con il 19,3%.

Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.041.000 spettatori con il 4,1% di share. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 1.151.000 spettatori con il 4,6%. Su Rai 3 la classica soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.448.000 spettatori pari al 6,1%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha intrattenuto 1.028.000 di individui (4,3%), nella prima parte, e 1.187.000 spettatori (4,7%), nella seconda parte. Su La 7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha interessato 1.698.000 spettatori (6,7%).