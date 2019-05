GRANDE FRATELLO VLADIMIR LUXURIA – Arriva dal salotto di Pomeriggio 5 la conferma: Vladimir Luxuria entrerà nella casa del Grande Fratello come ospite.

Dopo Alberico Lemme e Guendalina Canessa, anche Vladimir si aggiunge al cerchio di vip in incognito nella casa più spiata d’Italia.

A dare l’annuncio è stata Barbara D’Urso, che si occupa della conduzione anche del Grande Fratello (oltre che di Pomeriggio 5).

L’ex parlamentare si unirà ai concorrenti del Grande Fratello durante la puntata di lunedì 20 maggio 2019 e si fermerà soltanto per una settimana, al massimo due. Una permanenza breve, ma sicuramente intensa considerando che la finale del reality show è sempre più vicina (è stata fissata per il 10 giugno).

Vladimir, reduce dalla vittoria dell’Isola dei Famosi, conosce perfettamente le dinamiche di gioco del reality show: nel 2014, del resto, è stata proprio opinionista del Grande Fratello.

Quella del 20 maggio sarà una puntata scoppiettante. Oltre a Vladimir, sono attese Eliana Michelazzo – agente di Pamela Prati coinvolta nel mistero del suo matrimonio – e Mila Suarez. La Michelazzo avrebbe rilasciato un’intervista esclusiva a Live Non è la D’Urso nella quale spiega che Marco Caltagirone, il misterioso sposo di Pamela Prati, in realtà non esiste. Una convinzione per gran parte del popolo italiano e che la Prati – così come la stessa Eliana – ha sempre negato in televisione e sui giornali. Quale sarà allora la verità? Eliana Michelazzo, in vista della bomba sganciata a Live Non è la D’Urso, ha chiesto di prendere parte alla casa del Grande Fratello.

Per quanto riguarda Mila, quest’ultima ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello soltanto la settimana scorsa, ma avrebbe ancora delle questioni in sospeso all’interno della casa, in particolare contro Francesca De André.

Durante Domenica Live (sempre della D’Urso), la Suarez avrebbe dichiarato la sua intenzione di denunciare la De André per razzismo e bullismo.

In più, sempre la De André avrà una serata piuttosto agitata perché pare che il suo fidanzato, Giorgio, sia stato avvistato e paparazzato in compagnia di un’altra ragazza. Quale sarà la verità?

Intanto, Vladimir si prepara a entrare nella casa e magari a dare qualche consiglio a Francesca De André.

Giorgio Tambellini avrebbe davvero tradito Francesca De André