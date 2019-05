Che tempo che fa, Heather Parisi arriva in studio e mette in imbarazzo Fazio | VIDEO

Che Tempo Che Fa Chiude Heather Parisi | La showgirl statunitense Heather Parisi è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che fa sui Rai 1. Per celebrare i quarant’anni di carriera Heather Parisi ha salutato il pubblico con il pugno alzato, che in politica è associato al comunismo.

Fabio Fazio dopo la bufera per la cancellazione delle puntate si è sentito imbarazzato dal gesto. E ha chiesto alla showgirl di non ripeterlo: “Meglio non fare questi gesti in periodo di par condicio”.

Heather Parisi ha commentato: “Questo gesto è per la difesa dei diritti e dei diversi, non facciamo equivoci!”.

“Le persone che hanno gusti sessuali diversi o religione diverse sembrano diversi ma non lo sono, ognuno deve essere libero com’è. Era il mio modo per salutare i miei amici gay”.

