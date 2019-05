🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 19 maggio 2019 | Dati auditel | Share | Che tempo che fa | New Amsterdam | Le Iene

ASCOLTI TV 19 MAGGIO DOMENICA – Anche oggi, c’è grande attesa per la pubblicazione dei dati auditel sugli ascolti.

Nella serata televisiva di domenica 19 maggio si sono sfidati Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 e la serie tv New Amsterdam su Canale 5: quale è stato il programma più visto? Che tempo che fa è da tempo nel mirino delle polemiche, soprattutto per i costi ritenuti eccessivi della trasmissione in relazione agli ascolti ottenuti.

Gli ascolti televisivi, giorno per giorno

SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI

Che tempo che fa ha totalizzato nella puntata di ieri un ascolto di 4 milioni 58mila spettatori, pari al 16,9% di share. A seguire il Tavolo è stato visto da 2.479.000 (14%). Su Canale 5 New Amsterdam non va oltre i 2.067.000 spettatori pari al 9,8% di share.

Numeri positivi dettanti anche dalla presenza in studio del vicepremier Luigi Di Maio, a una settimana dalle elezioni europee. Di Maio ha accettato di andare da Fazio, a differenza dell’altro leader del governo Matteo Salvini, che si è sempre rifiutato.

Salvini torna ad attaccare Fazio: “Io suo ospite solo se si taglia lo stipendio”

Il nuovo appuntamento con NCIS su Rai 2 è stato seguito da 1.489.000 spettatori (6% di share), mentre FBI è stato seguito da 1.510.000 spettatori (6,6%). Italia 1 proponeva uno speciale de Le Iene dedicato all’omicidio di Willy Branchi che è stato scelto dall’8,3% dei telespettatori, pari a 1.535.000 persone.

La geniale risposta di Fabio Fazio a Salvini: la provocazione in diretta tv zittisce il vicepremier

Su Rai 3 Un giorno in pretura è stato seguito da 1.241.000 spettatori pari ad uno share del 5,5%. Rete 4 con il film Io, loro e Laura è stato scelto da 748.000 spettatori con il 3,5% di share. L’appuntamento su La 7 con Massimo Giletti e il suo Non è l’Arena ha totalizzato il 6,9% di share con 1.302.000 spettatori. Infine su Tv8 Sahara – Le avventure di Dirk Pitt è stata scelta da 447.000 spettatori (2%).

Ascolti tv giovedì 19 maggio 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI

In Access Prime time su Canale 5 Paperissima sprint ha raccolto una media di 3.613.000 spettatori con uno share del 15,2%. Su Italia 1 la serie CSI ha totalizzato 1.024.000 spettatori (4,5%).

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha intrattenuto 940.000 spettatori con il 4,1% di share nella prima parte e a 898.000 (3,7%) nella seconda.

Su TV8 l’appuntamento con 4 Ristoranti segna il 2,3% con 542.000 spettatori. Infine su Rai 3 Che ci faccio qui ha interessato 784.000 spettatori pari al 3,4% di share.