ALBERICO LEMME GRANDE FRATELLO 2019 – Tra i nuovi concorrenti che si uniscono al Grande Fratello c’è anche il dietologo più chiacchierato della televisione: si tratta di Alberico Lemme, che entra nella casa di Cinecittà nella puntata del 15 aprile 2019.

Nato ad Archi, in provincia di Chieti nel 1958, Alberico è sposato (separato) e ha due figli, Marta ed Enrico. Nasce come farmacista, qualche anno si faceva chiamare anche “filosofo alimentare”.

La sua nomea ha preso piede nel 2002, ideando l’Accademia di Filosofia alimentare, diventando in poco tempo uno dei nomi più conosciuti in campo d’alimentazione. In particolare, il suo nome si è rincorso di bocca in bocca grazie alla dieta realizzata per l’imprenditore Flavio Briatore, che avrebbe perso 17 chilogrammi.

Dieta Lemme: che cos’è, come funziona e in cosa consiste

La dieta Lemme sfrutta un metodo innovativo e molto contestato, una filosofia alimentare basata sul consumo esclusivo di carboidrati e proteine. Elementi banditi? Frutta, verdura, dolci e sale. Sono tante tante le celebrity che hanno scelto di sottoporsi alla dieta di Lemme, ottenendo ottimi risultati tanto da far piazzare il Dottore nel salotto di Pomeriggio Cinque per diversi appuntamenti. Tra i vip che seguono i suoi consigli, pare che figurino Lorella Cuccarini, Lucio Presta, Paola Perego, Romina Power e Silvio Berlusconi! In ogni caso, la sua dieta è stata spesso criticata duramente così come il suo approccio con i pazienti, ai quali si rivolge spesso con insulti.

Partecipare al Grande Fratello condotto dalla D’Urso per Lemme non sarà una grande difficoltà, essendo abituato alle luci di Canale 5 e soprattutto conoscendo da anni la conduttrice napoletana.

L’annuncio della sua partecipazione al GF è arrivata tramite Instagram, dove il Dottor Lemme spesso pubblica foto e video della sua vita privata.