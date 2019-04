Stasera in tv 14 aprile 2019 | Prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Che tempo che fa, Le Iene Show, L’amore strappato

Cosa c’è stasera in tv 14 aprile 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di domenica 14 aprile 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 14 aprile 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Che Tempo Che Fa

00:01 – TG1 60 Secondi

00:05 – Speciale Tg1

01:10 – TG1 NOTTE

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Quelli Che il Calcio dopo il TG

21:20 – N.C.I.S. Boom

22:10 – F.B.I. La preda

23:00 – La Domenica Sportiva

00:50 – L’altra DS

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:30 – Grande Amore

21:20 – Città segrete

23:25 – TG Regione

23:30 – TG3 nel Mondo

23:54 – Meteo 3

Stasera in tv 14 aprile 2019 su Rai 4

20:28 – Senza Traccia IV ep.23

21:16 – Salt

22:57 – Rupture

00:40 – The Girlfriend experience

02:06 – Anica appuntamento al cinema

02:09 – Inconceivable

03:45 – Flashpoint III ep.9

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – RIASSUNTO – L’AMORE STRAPPATO

21:24 – L’AMORE STRAPPATO – 1aTV

23:53 – TIKI TAKA

01:20 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:20 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LASCIARE LAS VEGAS

21:15 – LE IENE SHOW

01:01 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – FARE AMMENDA

01:33 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – CADUTA LIBERA

02:02 – GIRLFRIEND EXPERIENCE – SENZA VIA DI SCAMPO

Stasera in tv 14 aprile 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – PROVA A PRENDERMI – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – PROVA A PRENDERMI – 2 PARTE

00:17 – ABOUT A BOY – UN RAGAZZO – 1 PARTE

01:15 – TGCOM

Stasera su Canale 20:

21:00 – KICK – ASS 2 – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – KICK – ASS 2 – 2 PARTE

23:11 – SELF/LESS – 1 PARTE

00:07 – TG COM

00:12 – METEO

Stasera su Paramount Channel:

19:40 – Vita da strega

20:05 – Vita da strega

20:35 – Vita da strega

21:10 – Molly Monster

23:15 – L’amore infedele – Unfaithful

01:40 – Go with Me – Sul sentiero della vendetta

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Amore e inganni

22:45 – 20 anni di meno

00:25 – Semplicemente insieme

02:05 – Bubù

Stasera su Cine Sony:

21:00 – Qui dove batte il cuore

23:15 – Il sacrificio di una madre

01:00 – The Reunion

02:35 – Vite da star Henry Fonda

Stasera in tv 14 aprile 2019 su Iris:

18:04 – THE GUARDIAN

21:00 – I DUE CARABINIERI

22:59 – 40 GRADI ALL’OMBRA DEL LENZUOLO

01:01 – BASIC

02:35 – CIAKNEWS

02:39 – L’IMMAGINE DEL DESIDERIO

Stasera su Tv8:

20:00 – Moto3 Gara: GP Stati Uniti

20:55 – Studio Moto – GP (diretta)

21:20 – Moto2 Gara: GP Stati Uniti

22:20 – Studio Moto – GP (diretta)

22:30 – Moto – GP Gara: GP Stati Uniti

23:35 – Studio Moto – GP (diretta)

Stasera su Italia 2:

19:50 – HOLLY E BENJI FOREVER – LA NUOVA TERRA DEI SOGNI

20:20 – ONE PIECE – LA SCONFITTA DI RUBBER

20:45 – ONE PIECE – UN SALVATAGGIO IN NOME DELL’AMORE!

21:15 – AMERICAN DAD – MISSIONE RIMOZIONE RIFIUTI

21:35 – AMERICAN DAD – A OVEST VERSO IL MESSICO

22:00 – FUTURAMA – LEI.. BENDER

22:24 – FUTURAMA – BENDER CRUSOE

22:55 – FUTURAMA – NASI AFRODISIACI

23:20 – FRIENDS – L’EQUIVOCO

23:45 – FRIENDS – NINNA NANNA PER EMMA

00:15 – FRIENDS – IL PEDIATRA DI ROSS

Stasera in tv 14 aprile 2019 su La 5:

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – 4

21:10 – SORPRESI DALL’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – SORPRESI DALL’AMORE – 2 PARTE

22:55 – FOLLOW ME – EVENTI IN PRIMA FILA

23:15 – VERISSIMO

02:10 – MODAMANIA

Stasera su Cielo:

20:25 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – LA PROMESSA

23:40 – KIKI & I SEGRETI DEL SESSO

01:35 – EMANUELLE NERA 2

Stasera su Nove:

20:30 – Camionisti in trattoria – Calabria

21:25 – Camionisti in trattoria – 1^TVSicilia

22:30 – e’ uno sporco lavoro – Sicilia

23:35 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

00:25 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Stasera in tv 14 aprile 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Uozzap (R)

Stasera su La 7D:

19:55 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:00 – Grey’s Anatomy

00:50 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:25 – 90 giorni per innamorarsi – Dirsi tutto. 2a parte

22:10 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… – 1^TV

23:10 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… – 1^TV

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

01:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il linfoma

Stasera su Spike:

20:40 – BAYWATCH Senza via d’uscita

21:30 – MAURIZIO BATTISTA – CARI AMICI MIEI

00:20 – ACE VENTURA – MISSIONE AFRICA

01:55 – MAURIZIO BATTISTA – DALLA CANTINA AL SISTINA

Stasera in tv 14 aprile 2019 su Sky Uno

20:45 – E poi c’e’ Cattelan

21:15 – Cuochi d’Italia

22:00 – Cuochi d’Italia

22:45 – Segreti di coppia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Ritorno al bosco dei 100 Acri Prima TV

23:05 – Come ti ammazzo il bodyguard

01:00 – John Rambo