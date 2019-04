GP Cina 2019 streaming e diretta tv live: dove vedere la gara di Formula 1

GP CINA 2019 STREAMING LIVE – Torna la Formula 1. Domenica 14 aprile 2019 alle ore 8.10 (italiane) parte a Shanghai il Gp della Cina 2019, il terzo appuntamento del Mondiale, il millesimo nella storia del Circus.

Dove vedere il Gp della Cina 2019 in tv? E in live streaming? L’orario di partenza? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla gara:

Il calendario completo del mondiale di Formula 1 2019

GP Cina 2019 streaming | Dove vederlo in tv live e/o in differita

Quest’anno, Sky Sport si è aggiudicata i diritti di tutti i 21 Gran Premi di Formula 1 della stagione. Solo le ultime quattro gare del mondiale (Messico, Stati Uniti, Brasile e Abu Dhabi) saranno trasmesse anche in chiaro, in diretta, su TV8, mentre il GP d’Italia sarà l’unico ad andare su Rai 1.

Il Gp della Cina 2019, in programma domenica 14 aprile 2019, quindi verrà trasmesso in diretta solo su Sky Sport, sui canali 201 e 207.

A che ora? Partenza in programma alle ore 8,10 italiane. Previsto, come sempre, un ampio pre e post gara.

E su Tv8? Il Gp della Cina verrà trasmesso in chiaro, in differita, a partire dalle ore 15

GP Cina 2019 streaming | Dove vederlo in live streaming

Il Gp cinese, il numero 1000 della F1, verrà trasmesso anche in diretta streaming. Dove? Sulla piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo. Per vedere la gara, dunque, vi basta scaricare l’omonima app, autenticarvi con le vostre credenziali e godervi lo spettacolo.

Se invece non siete abbonati a Sky, purtroppo, non vi rimane che aspettare la differita di Tv8, disponibile anche in streaming sul suo sito ufficiale.

GP Cina 2019 streaming | Qualifiche e gara: il programma del weekend e gli orari

VENERDÌ 12 APRILE 2019

Ore 4: Prove libere F1

Ore 8: Prove libere 2 F1

SABATO 13 APRILE 2019

Ore 5: Prove libere 3 F1

Ore 8: qualifiche F1

DOMENICA 14 APRILE 2019

Ore 8.10: gara F1