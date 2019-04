Arsenal Napoli diretta live | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | Europa League • LIVE:

ARSENAL NAPOLI DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Arsenal e Napoli, andata dei quarti di finale dell’Europa League 2018-2019, in programma all’Emirates Stadium questa sera, giovedì 11 aprile alle ore 21.

ARSENAL NAPOLI DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

ARSENAL NAPOLI DIRETTA LIVE | PREPARTITA

Formazioni: Emery schiera i suoi con il 3-4-1-2: la coppia Ozil-Iwobi assisterà l’unica punta Aubameyang. Nel Napoli la novità più importante è data dall’inserimento dal primo minuto di Insigne al posto di Milik nel 4-4-2 di Carlo Ancelotti. Al suo fianco Mertens

L’arbitro del match è lo spagnolo Alberto Undiano Mallenco

Arsenal e Napoli sono due elle grandi favorite per la vittoria finale della competizione. In campionato i Gunners sono quinti, a meno uno dal Tottenham, e quindi in piena lotta per un posto nella prossima Champions

Due i precedenti tra Arsenal e Napoli in competizioni Uefa, con un successo per parte. Il Napoli però non ha mai battuto in trasferta una squadra inglese in competizioni UEFA in sei precedenti. Altra statistica: l’Arsenal ha perso soltanto una delle ultime 17 gare casalinghe in Coppa UEFA-Europa League

Oggi, giovedì 11 aprile 2019, alle ore 21 il Napoli sfida l’Arsenal all’Emirates Stadium di Londra. Partita importantissima per i ragazzi di Ancelotti che puntano alla vittoria del trofeo europeo. Traguardo che però non sarà semplicissimo da centrare. Prima infatti bisogna superare i londinesi di Emery, altrettanto concentrati sulla sfida

ARSENAL NAPOLI DIRETTA LIVE | LE PROBABILI FORMAZIONI

Di seguito le probabili formazioni di Arsenal e Napoli per la sfida di Europa League, in programma l’11 aprile alle ore 21:

Arsenal (3-4-1-2): Cech, Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac, Ozil, Iwobi, Aubameyang. All: Emery

Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti

ARSENAL NAPOLI DIRETTA LIVE | LE PAROLE DEGLI ALLENATORI

Per Ancelotti: “Occorre chiarezza. La squadra deve sapere perfettamente che cosa fare quando difende e quando attacca. Abbiamo lavorato durante la vigilia proprio su questo punto, saremo pronti per l’Arsenal. Questa partita potrà al massimo indirizzare la qualificazione, ma non la deciderà. Tra una settimana ci sarà comunque il ritorno al San Paolo. Ci dobbiamo mettere nelle condizioni di poter passare il turno tra una settimana, facendo una prova di livello all’Emirates”

In conferenza stampa Emery ha dichiarato: “Aubameyang ha avuto un piccolo problema, ma ora sta meglio e può partire dall’inizio – le parole dell’allenatore dei Gunners -. Valuteremo anche le condizioni di Xhaka e Koscielny. Favoriti? Penso che sia un 50-50, il Napoli ha una grande storia come noi, è secondo in classifica in campionato e sta giocando bene, ha dimostrato di essere competitivo in un girone difficile di Champions League. Per noi sarà dura, ma siamo fiduciosi. Vogliamo vincere senza concedere gol”

Arsenal Napoli diretta live streaming e tv: dove vedere la partita

Dove vedere Arsenal Napoli in tv o streaming? La partita di Europa League, valida per i quarti di finale, va in onda giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21 su Sky Sport e in chiaro, gratis, su Tv8.

La partita è visibile anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGO, che permette di seguire tutti gli eventi da pc, smartphone e tablet.