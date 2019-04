Giulio Golia – “Prima di iniziare volevamo dedicare un momento a un grande amico e collega, Giulio Golia, che in questo momento non è qui con noi. Sta vivendo un momento privato molto doloroso. Ci tenevamo a dirgli che gli siamo vicini e a dargli un grande abbraccio”. Così Matteo Viviani e Nadia Toffa all’inizio della puntata de Le Iene di domenica 7 aprile.

I colleghi di Giulio Golia non hanno specificato cosa sia successo al collega, ma l’assenza dell’inviato partenopeo ha preoccupato il pubblico della trasmissione televisiva.

Al momento Golia ha deciso di stare lontano dalle telecamere, sui social non ha dato sue notizie. L’ultimo post risale a circa un paio di giorni fa. L’inviato de Le Iene si trovava a Parma. “Grazie a tutti i Parmigiani che mi hanno supportato oggi in una lunga corsa ad ostacoli……. e grazie anche all’autista dell’autobus che ha chiuso le porte in faccia alla persona che stava cercando di scappare da me”, scrive su Instagram.