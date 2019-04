A RACCONTARE COMINCIA TU STREAMING – Comincia giovedì 4 aprile 2019 A raccontare comincia tu, la nuova trasmissione che segna il ritorno in tv di Raffaella Carrà. Sei puntate, in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21.20.

Una trasmissione innovativa, che vede la Carrà impegnata non a ballare o a cantare, ma nei nuovi panni di intervistatrice. Con lei, in ogni puntata, uno dei personaggi più amati dal pubblico, pronto a mettersi a nudo e a raccontarsi in maniera inedita davanti alle telecamere.

Sei puntate per sei grandi ospiti: si comincia nel primo appuntamento con A raccontare comincia tu con Fiorello, autentico mattatore che con la Carrà ha realizzato anche il promo della trasmissione. Nelle puntate seguenti spazio a Sophia Loren, Leonardo Bonucci, Riccardo Muti, Maria De Filippi e Paolo Sorrentino.

Tutto quello che c’è da sapere su A raccontare comincia tu

Le interviste sono state realizzate in dei luoghi cari agli ospiti di A raccontare comincia tu, come un teatro o la propria casa. Ma come seguire la trasmissione di Rai 3 con Raffaella Carrà? Come vederla in tv? E in streaming? Di seguito, qualche indicazione.

Tutti gli ospiti di A raccontare comincia tu

A raccontare comincia tu streaming | Dove vedere il programma in tv

Le sei puntate di A raccontare comincia tu vanno in onda in prima serata su Rai 3 a partire da giovedì 4 aprile 2019. In ogni appuntamento spazio a grandi ospiti che con la loro carriera hanno fatto la storia nel mondo dello spettacolo, della tv, dello sport, della musica e dell’intrattenimento.

A raccontare comincia tu è visibile al tasto 3 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 503. Sul satellite, è disponibile sulla piattaforma Tivùsat e su Sky al canale 103 del decoder.

A raccontare comincia tu streaming | Dove vedere il programma in streaming

Per chi non fosse a casa, nessun problema. A raccontare comincia tu è disponibile anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, disponibile gratuitamente per pc, smartphone e tablet. Sempre su Rai Play è possibile recuperare in qualsiasi momento le puntate del nuovo programma di Raffaella Carrà grazie alla funzione on-demand.