CIAO DARWIN 2019 ANTICIPAZIONI – Torna il programma condotto dal mitico duo Paolo Bonolis–Luca Laurenti in prima serata su Canale 5: Ciao Darwin, giunto alla sua ottava edizione, è in programma da venerdì 15 marzo 2019.

Cosa ci attenderà per questa ottava edizione? Quali saranno gli schieramenti? E quali colpi di scena s’inventerà Laurenti per mandare Bonolis su tutte le furie? E, soprattutto, chi sarà (o quante saranno) Madre Natura?

Ciao Darwin 2019: lo show di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Come succede dalla prima storica puntata del programma, Ciao Darwin vede schierarsi due categorie opposte, che dovranno affrontare diverse prove e scontri verbali (se non addirittura canori). Di seguito troverete tutte le anticipazioni di Ciao Darwin 8.

Ciao Darwin 2019 anticipazioni | Terza puntata | Cime contro Rape

Questa sera va in onda la terza puntata di Ciao Darwin 8, lo storico format di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella puntata di oggi, 29 marzo 2019, si sfidano due categorie davvero agli antipodi: cime contro rape.

Da un lato i cervelloni capitanati da Umberto Broccoli, noto conduttore tv e accademico, dall’altra le rape guidate da Carmen Di Pietro. Come sempre le due compagini si sfideranno in diverse prove, come quella di canto o di coraggio, passando per il defilé e per completare la decisiva sfida dei “cilindroni”.

Quale sarà il carattere dominate che caratterizzerà l’uomo del terzo millennio? Lo scopriremo questa sera nel terzo appuntamento di Ciao Darwin 8, a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Grande attesa, inoltre, per scoprire chi sarà la bellissima Madre Natura di oggi, pronta a incantare il pubblico in studio e quello da casa.

Le anticipazioni complete della terza puntata di Ciao Darwin 8

Ciao Darwin 2019 anticipazioni | Seconda puntata | Gay Pride e Family Day

La seconda puntata di Ciao Darwin 8, in programma venerdì 22 marzo alle 21.20 su Canale 5, vede sfidarsi due categorie che hanno un riflesso molto importante nella nostra attualità sociale e politica. A sfidarsi, infatti, saranno le squadre Gay Pride e Family Day.

Da una parte, tutta l’esuberanza e la lotta per i diritti civili di Vladimir Luxuria, alla guida della squadra del Gay Pride, dall’altra l’appoggio alla famiglia tradizionale del cantante Povia, a capo del Family Day.

Le due fazioni si sfideranno in tante, stravaganti prove. E c’è da attendersi una grossa dose di risate, grazie anche alla spigliatezza di Bonolis.

Dove vedere in tv e streaming Ciao Darwin 8

Ciao Darwin 2019 anticipazioni | Prima puntata | Shock e Chic

Il tema di quest’anno – come si evince dal sottotitolo – riguarda le “Terre Desolate”, ispirato al celebre romanzo di Stephen King; per dare inizio a una nuova stagione, Bonolis e Laurenti rilanciano in televisione due categorie, shock e chic a confronto.

Da una parte, avremo l’eleganza capitanata da Enzo Miccio, esperto di stile nonché wedding planner soprattutto conosciuto per aver condotto il programma “Ma come ti vesti?” su Real Time; dall’altra, avremo invece la stravaganza capitanata da Lisa Fusco, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Entrambe le categorie, come è solito a Ciao Darwin, dovranno affrontare le tappe indispensabili per la selezione naturale della specie: dalla prova “a spasso nel tempo” che spedisce i concorrenti in una particolare epoca storica alle temute “prove di coraggio” per poi arrivare al faccia a faccia e al quiz finale dei cilindroni.

Ciao Darwin 2019 anticipazioni | Madre Natura

Lo spumeggiante programma di Canale 5 porterà con sé una ventata di novità: infatti, a differenza dei precedenti anni, non avremo una sola Madre Natura, ma una diversa per ogni singola puntata. Ad occuparsi personalmente dei casting è stata Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

Nella prima puntata, a ricoprire il ruolo di Madre Natura è stata la modella croata Ema Kovac.

Già dal simpatico spot trasmesso su Mediaset, con Paolo Bonolis che cerca di mettere del buon senso (come al solito) nella testa di Luca Laurenti, è possibile intuire il percorso di questa nuova edizione di Ciao Darwin: i due conduttori sembrano essere rinchiusi nel confessionale del Grande Fratello ed entrambi sono improvvisamente stregati da qualcosa (che però non ci è dato conoscere).