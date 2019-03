Una ricerca svolta da Info Data del Sole24Ore ha analizzato i post pubblicati tra marzo 2018 a ottobre 2018 da tre leader della politica italiana: Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Matteo Renzi.

L’obiettivo delle ricerca era capire chi utilizzasse maggiormente i social e chi affrontasse con più frequenza il tema dell’immigrazione.

Il primo posto è andato al leader della Lega, Matteo Salvini, che in un mese pubblica in media 400 tweet, superando di gran lunga il suo alleato di Governo che si limita a 45 tweet al mese. Ultimo posto per l’ex premier Matteo Renzi, con i suoi 20 messaggi in 30 giorni.

In un secondo step l’analisi di Info Data si è concentrata sui contenuti dei tweet dei tre politici e in particolare sono stati selezionati tutti i messaggi inerenti al tema dell’immigrazione che contengono parole come “Immigrati”, “Immigrazione”, “Clandestini”, “Porti”, “Profughi”, “Stranieri”, “Scafisti” e “Sbarchi”.

A scrivere più di tutti di immigrazione è il leader della Lega, con il 15 per cento dei tweet dedicati a questo tema. Seguono Luigi Di Maio con il 6 per cento e Matteo Renzi con il 2 per cento.

La predilezione di Salvini per i tweet legati all’immigrazione è facilmente intuibile anche senza un’analisi approfondita. Uno degli ultimi messaggi pubblicati dal leader della Lega sul suo account è (tanto per cambiare) dedicato agli sbarchi e ai porti chiusi.

Il 28 marzo il ministro dell’Interno ha dedicato diversi post alla vicenda del mercantile dirottato da alcuni migranti che si è diretto verso Malta ma che si temeva sarebbe arrivato fino a Lampedusa.

“Non sono naufraghi ma pirati, sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale”, era stato invece un altro commento pubblicato sempre da Salvini.

Nessun commento in merito alla vicenda della nave si trova invece sui profili di Di Maio e di Renzi, a conferma di quanto riportato dalla ricerca condotta sa Info Data.

